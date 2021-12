Figuras del mundo cultural peruano nos cuentan sus libros favoritos en el 2021. | Fuente: Composición

Es un lugar común preguntar a lectores renombrados —y, cómo no, a celebridades— por los libros que llevarían a una isla desierta. Pero la interrogante abre otra: ¿por qué llevaría alguien un libro a un lugar sin contacto humano alguno? Para sentirse menos solos, probablemente, pues, aunque pareciera que la lectura necesita del aislamiento de un lector, lo cierto es que entre este último y quien ha escrito un libro se establece una conversación secreta.

En un año marcado por el retorno de las actividades editoriales a una relativa normalidad, que incluye el lanzamiento presencial de nuevos títulos y la apertura de librerías, RPP Noticias conversó con escritores, actrices, músicos, cineastas, entre otros artistas nacionales, para conocer los libros que más disfrutaron este 2021. Títulos de géneros varios, entre novelas, crónicas y ensayos, que produjeron espacios de imaginación y reflexión en sus lectores.

Susana Baca (cantante, ganadora de tres Latin Grammy)

En estos tiempos que estamos viviendo diré que, así como la música, los libros me han salvado, han sido mi salvación, pero en este momento estoy disfrutando de “Animales luminosos” de Jeremías Gamboa.

Leyendo me doy con la historia de un joven que va a dar a un lugar al que no pertenece, tiene que ir a estudiar, porque está becado, y entonces se siente extraño, pero disfruta observándolo todo lo que pasa. Es un migrante que está solo y qué importante, cuando leo estas páginas, es la tribu, que uno se sienta que pertenece a una tribu y van contigo, van a tu lado, no sientes esa gran soledad que siente la gente que va a hacer algún trabajo, buscándose camino en el extranjero.

Hay momentos dolorosos en esto. Yo muchas veces, de joven, me he sentido así, que no encajaba en donde estaba hasta que poco a poco tuve un lugar, me hice un lugar. Todavía no sé si este joven de la novela de Jeremías Gamboa va a llegar a un punto en el que no le preocupe sentirse tan diferente, espero que sí. A veces para crecer espiritualmente tienes que salir al mundo, pasar la puerta de tu casa y salir al mundo y resbalarte, caer, herirte y después de todo, de todo lo que te pase sentirte bien, recuperarte, sentirte bien contigo mismo y recuperarte.

El protagonista espero que llegue a un buen final, lo peor que le pueda pasar es que se sienta alguien o un ser de segunda clase, eso es horrible, pero cuando te vas de tu casa, de tu tribu, de tu entorno, de tu comunidad, lo mejor es ir en concreto por algo, una beca, un trabajo o un concierto, una presentación de danza o de teatro según tu oficio, pero en "Animales luminosos" en cada página hay ese sentimiento de ser un migrante y esa es una historia que tiene sus aristas.

“Animales luminosos” me está haciendo viajar junto al alma de este joven y me da mucha ternura, me acuerdo de todos los jóvenes que he visto partir buscando un desarrollo personal, algunos han vuelto siendo mejores seres humanos.

Susana Baca eligió "Animales luminosos" de Jeremías Gamboa como su libro del año. | Fuente: Penguin Random House

Norma Martínez (actriz y conductora de televisión)

No sé si ha sido el mejor que leí, pero lo disfruté mucho "Los años" de Annie Ernaux. Porque a través de una suerte de autobiografía, la autora recorre la historia contemporánea, doméstica y cotidiana de Francia desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros días. Cuenta cómo se encuentra ella con los cambios sociales que han sucedido a lo largo de este siglo. Cómo se caen las ideologías para dar paso casi exclusivamente a la idea del consumo como parámetro para todo. Es un libro muy honesto y conmovedor.

Mauricio Mesones (cantante)

Después de ver la película, regresé a leer "Un mundo para Julius" de Alfredo Bryce Echenique, uno de mis escritores favoritos. Y fue muy gratificante. El libro habla mucho del centro de Lima, que es mi barrio y lo quiero mucho. Y ha sido reconfortante reencontrarme con toda esa ciudad y la problemática que se presenta en la novela. Lo he recibido de otra manera, porque lo leí muy joven, y ahora ya, con hijos, la lectura es diferente. He disfrutado mucho la imaginación de Julius y cómo se puede transformar. Me ha servido mucho para entender cómo piensan los niños y desarrollan su creatividad. Y también aprendí a no dejarlos nunca solos.

"Los años" de Annie Ernaux y "Un mundo para Julius" de Alfredo Bryce Echenique, dos libros placenteros para Norma Martínez y Mauricio Mesones. | Fuente: Composición

Leonardo Ledesma Watson (escritor)

“Por qué no hablo con blancos sobre racismo”, de la periodista afrobritánica Reni Eddo-Lodge, porque, además de su título tan provocador como conceptual (vaya que algunos no lo creyeron así) expone y argumenta excepcionalmente eso que quienes poseen el monopolio del discurso étnico y cultural, no quieren oír. Eddo-Lodge demuestra un profundo conocimiento de la historia y sus reflexiones hacen foco más allá de un activismo por momentos estéril, abriéndose camino y trascendiendo lo panfletario. Es un libro que interpela, pero que no subestima: su condición retadora contribuye a un riquísimo ejercicio tan empático como intelectual. Hay poquísimos libros que se le parecen y creo que aquí la valentía como valor sí es un punto a destacar, pues llevó a su autora a hacer todo lo contrario a lo que dice el título para poder presentarlo en los medios más importantes del Reino Unido y el resto de Europa.

Miluska Benavides (escritora)

“Los libros de Jacob” de Olga Tokarczuk apareció en 2014 en Polonia, y este año se publicó en la editorial Fitzcarraldo en inglés, en la traducción de Jennifer Croft. Es una novela que puede ser muchos libros, un libro-árbol que se ramifica en las perspectivas y voces en torno a las apariciones y desapariciones de Jacob Frank. Frank es una figura histórica, un místico judío polaco que fundó una secta en el siglo XVIII, y que predicaba la redención en la transgresión. La figura carismática de Frank atrajo a una constelación de seguidores, y la novela captura sus pareceres y sensibilidades en un contexto en que la magia y la muerte ingresan en las coordenadas de la razón ilustrada. Su figura histórica cobra texturas de la ficción: tras la peregrinación de Frank desfilan voces, disciplinas, religiones, lenguas, geografías y cartografías que abarcan rostros, momentos luminosos y oscuros, de una Europa múltiple cuyo corazón Tokarczuk ubica la Polonia judía. Como en otras novelas, Tokarczuk apuesta por una suerte de dislocación del relato, quiebra las estructuras lineales; no concentra la trama en una secuencia sino en múltiples focos. La novela prolifera en su entramado desde el segmento, forma de la cual Tokarczuk es maestra. Esta es una novela para quienes gustan perderse en el detalle, en una multiplicidad de voces y páginas —cerca de mil—. Junto a Louise Erdrich y Joy Williams, Tokarczuk es una de las escritoras que más he leído este año.

Ensayo y ficción, dos géneros que a través de estos libros de Reni Eddo-Lodge y Olga Tokarczuk marcaron las lecturas de Leonardo Ledesma y Miluska Benavides. | Fuente: Composición

Kathy Serrano (actriz y escritora)

Este 2021 me sumergí en "Los abismos", de Pilar Quintana, y salí de ellos, un par de días después, emocionada y agradecida con la autora por su sutil belleza. De la novela, ganadora del premio Alfaguara 2021, me atrapó la narradora, una mujer adulta que cuenta la historia desde el recuerdo, utilizando una lograda voz infantil. La naturaleza y la descripción de las selvas, la domestica y la real, juegan un importante papel en la novela. El color verde está presente en la vida de sus personajes. Las carreteras en curvas, inundadas de precipicios, la casa de campo rodeada de abismos, belleza y misterio juntos. Abismos infinitos que invitan a saltar. Abismos personales, familiares, sociales. La novela y su universo extenso y breve, callado y furioso, se quedan abiertos a la imaginación del lector que podrá recorrer y descubrir en sus rincones los secretos de una familia, que podría ser cualquier familia de cualquier ciudad en Latinoamérica en los años setentas, ochentas. En Los abismos, a Quintana, no se le escapa nada. Es maestra en el detalle, en las frases y diálogos cortos, en el ritmo suave pero furioso, en la narración sencilla y profunda, en la descripción de parajes peligrosamente hermosos, es minimalista y, en lo que no dice, justo allí, está todo lo más oscuro, triste y bello.

Melina León (cineasta)

El mejor libro que he leído este 2021 y que recomiendo es “Cosecha de huesos” de Edwidge Danticat, escritora haitiano-estadounidense. Trata sobre la vida de Amabelle, una joven empleada doméstica haitiana y migrante, víctima del genocidio de haitianos perpetrado por el dictador Trujillo en 1937, en República Dominicana.

"Los abismos" de Pilar Quintana y "Cosecha de huesos" de Edwidge Danticat, entre los favoritos de la escritora Kathy Serrano y la cineasta Melina León, respectivamente. | Fuente: Composición

Ricardo Sumalavia (escritor)

Este 2021 fue muy nutrido en buenos libros. Sin embargo, si debo elegir uno, sin duda me quedo con "Geografía de la oscuridad" (Páginas de Espuma, 2021), de Katya Adaui. Un libro fabuloso. Este conjunto de cuentos es una propuesta orgánica, despliega con maestría la construcción de una particular estética del relato. En estos cuentos se plantean historias de familias quebradas, pero no con el fin de evidenciar el proceso de las rupturas, sino como si tratase de observar, cual paleontólogo, los vestigios de esas ruinas, y rescatar las vidas encerradas en esos fragmentos. Los ejes narrativos se van alternando entre las diversas relaciones de los integrantes de estas familias, o de lo que quedó de ellas. Sin embargo, el mayor peso recae en la imagen paterna. Es una suerte de héroe que no ha ganado ninguna batalla. Y en cuanto al lenguaje, este libro ha conseguido narrar desde su ruptura. Las elisiones se convierten en ese espacio que expresa lo indecible, la contención, y la sintaxis en quiebre se condice con el propio discurso y sentir de los personajes. El cuento, así, minado, se nos muestra en una nueva y enriquecida estructura. Celebro la aparición de este libro y celebro cada palabra (las presentes y las ausentes), porque, como se lee en una de sus hermosas frases: "Hemos perdido el ladrido, no la rabia".



Anaí Padilla (actriz y conductora de televisión)

Recomiendo “Heroínas afroperuanas”, un libro para toda la familia, que propone visibilizar la historia de mujeres afroperuanas que están haciendo historia, inspiran a otras y ayudan a la construcción de nuestro país. Esta iniciativa ayuda a que más niñas y niños reconozcan de manera positiva nuestra gran diversidad y así ser conscientes del racismo y la discriminación al que muchas veces nos tenemos que enfrentar en esta sociedad.

"Heroínas afroperuanas" y "Geografía de la oscuridad" de Katya Adaui figuran entre los libros preferidos de la actriz Anaí Padilla y el escritor Ricardo Sumalavia. | Fuente: Composición

J.J. Maldonado (escritor)

Este 2021 me la pasé haciendo un revisionismo literario de los antiwesterns norteamericanos. Eso me llevó a conocer al padre de este subgénero: Oakley Hall, autor de “Warlock”, monumento de novela a la que, según el propio Pynchon, debería rezársele todas las noches. “Warlock” trata sobre la instauración de un estado nuevo, es decir, sobre el germen fundacional de lo que hoy conocemos como Estados Unidos. Para Hall, el nacimiento de esta nación descansa en el triunvirato insoslayable de todo antiwestern: la violencia, el caballo y el paisaje desértico. Con todos los elementos clásicos del novelón del viejo oeste gringo, Oakley Hall se las arregla para darnos con “Warlock” una obra maestra que a través de su potencia narrativa muestra cómo se yergue el fantasma de la antigüedad norteamericana en el presente, ese fantasma de la antigua sangre derramada, del antiguo horror, de la antigua furia, del antiguo miedo. Por eso creo que “Warlock” no solo es un libro, es también una nación, la nación de Oakley Hall.

Karina Pacheco (escritora y editora)

Este año he leído muchísimos libros históricos de gran interés, también grandes novelas, libros de cuentos, y unos pocos menos títulos de crónicas, poesía y memorias. Al finalizar 2021, es difícil elegir cuál ha sido mi favorito. No obstante, hay uno que combina historia reciente, testimonios, arte y preguntas desafiantes y es, sin lugar a dudas, de lo más remecedor y deslumbrante: "Nuevo coronavirus y buen gobierno. Memorias de la pandemia de Covid-19 en Perú", del antropólogo y artista plástico Edilberto Jiménez Quispe (IEP). Bajo un título que pareciera ser uno de los múltiples libros que se han aproximado a dar cuenta del tiempo de cabeza en el que aún estamos sumidos como país y humanidad por la pandemia, este ofrece, literalmente, un fresco que recorre la inmersión paulatina del país y sus habitantes en este tiempo de incertidumbre, muerte, pánico y precariedades reveladas. Lo hace recogiendo testimonios, sueños, pesadillas e imaginarios de centenares de personas, en particular de aquellas que, arrojadas a los márgenes de la Gran Historia, padecieron y trataron de dar desesperados significados, o a al menos formas, a ese mundo de cabeza. Los dibujos que acompañan cada relato son de una hondura radical, capaces de condensar, a través de un lenguaje plástico regado de símbolos, una historia peruana del descenso al caos y a la confrontación consigo misma, que en prácticamente cualquier lugar del mundo podría ser atisbada como propia.

El western de Oakley Hall acaparó la atención de J.J. Maldonado, mientras que las memorias de Edilberto Jiménez hicieron lo propio con la escritora Karina Pacheco. | Fuente: Composición

Delia Ackerman (documentalista)

"Comfortable with Uncertainty" ("Cómoda con la incertidumbre") de Pema Chödrön, que son 108 enseñanzas y es un libro sabio que leo al azar, haciendo bibliomancia. Es una medicina para el alma, un libro con 108 técnicas escritas por una monja budista, discípula de mi gran maestro Chögyam Trungpa, y cada una de esas páginas que aparece me abre a estar consciente, me ayuda en el camino diario o cuando tengo miedo, tristeza, e inclusive cuando creo que todo está bien y perfecto. Profundizo sobre la raíz del sufrimiento y aprendo a ser más compasiva conmigo misma y con todos los seres sintientes. No hay realización ni despertar sin compasión ni sin amor.

Nicolás Duarte (cantante, exvocalista de Cuchillazo)

"Fin de las noticias del mundo" de Anthony Burgess. Es el autor de "La naranja mecánica", un escritor inglés muy prolijo, con muchos libros, pero este título me interesaba en especial, porque era una cosa muy bizarra, jugaba mucho con los tiempos y la objetividad del narrador, que cambiaba de perspectivas. Cuando comencé a leerlo me revolcó. Porque resulta que en realidad son tres libros en uno: la historia empieza con una albacea que tiene a su cargo ordenar documentos de su amigo periodista, algunos manuscritos, entre ellos lo que pareciera ser novela, pero que son tres historias diferentes juntas sobre tres apocalipsis distintos. Me gustó mucho el libro, porque disfruto ese juego que rompe lo lineal de las historias, la misma razón porque me gusta estos escritores con un afán por quebrar las pautas intocables para muchos de la literatura. Lo he leído, además, en un momento en que todos teníamos de cerca la idea del fin del mundo. Acompañaba mi propia apocalipsis con las de este libro que narra los finales de distintos mundos.





