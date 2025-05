Ayacucho: murió a los 91 años Agustín Alarcón Chávez, maestro de la cerería y artesanía peruana

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El maestro cererista Agustín Alarcón Chávez, pionero en adornar el anda más grande del Perú, la del Señor de la Resurrección, en Ayacucho, murió a los 91 años. Según confirmó a RPP, su hijo Edwin Alarcón, el artista ayacuchano falleció en su domicilio, rodeado de su familia.

Además, Edwin Alarcón contó que su padre aprendió a los 15 años a trabajar en la cera, arte que heredó de su abuelo, Isidoro Alarcón Flores. Dicho trabajo fue desarrollado 32 años de forma ininterrumpida, adornando las andas que salen en procesión en Semana Santa, junto con la familia.

“Desde 1948, prácticamente a los 15 años ha heredado de su papá Isidoro Alarcón Flores con el trabajo de la cera, responsable del armado de todas las andas de lo que es Semana Santa incluido lo que es Pascua de Resurrección y el señor Jesús Nazareno que es el encuentro también conocido a nivel nacional e internacional hasta el año 1980”, contó Edwin Alarcón.

Por otra parte, el familiar informó que el velatorio de Agustín Alarcón Chávez se viene realizando en el jirón Libertad 952 en su natal Huamanga y el sepelio será este sábado, 3 de mayo, en el Cementerio General de Ayacucho.

Agustín Alarcón Chávez fue reconocido con el Premio Nacional Gran Amauta. | Fuente: Mincetur

¿Quién fue Agustín Alarcón Chávez?

Agustín Alarcón Chávez nació en 1932, en Huamanga, Ayacucho. Desde muy joven destacó por su dedicación a la cerería tradicional.

El 2017, fue reconocido con el Premio Nacional Gran Amauta, en la especialidad de cerería, arte tradicional que trabaja piezas modeladas con cera. El 2024, recibió el premio Maestro del Bicentenario, ambos premios entregados por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Además, fue profesor en la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y en el Centro de Educación Técnico-Productiva de Capacitación Artesanal ‘Shosaku Nagase’.

“He trabajado junto con mi padre desde mi uso de razón. Yo trabajé porque me nacía, porque me gustaba el trabajo por eso mi padre me nombró para continuar con este trabajo, por eso yo he seguido”, contó Agustín Alarcón el 2017 en una entrevista publicada por Mincetur Perú.

“Trabajamos juntamente con mis hijos, con mis nietos, mis sobrinos, mi esposa, hasta mis hermanos, todos conjuntamente una familia Alarcón”, añadió.

Municipalidad de Huamanga lamentó muerte de Agustín Alarcón Chávez

La Municipalidad de Huamanga se pronunció sobre la muerte de Agustín Alarcón Chávez, reconocido artesano ayacuchano dedicado a la cerería tradicional.

“La Municipalidad Provincial de Huamanga lamenta profundamente el fallecimiento de Don Agustín Alarcón Chávez, Amauta de la Artesanía Peruana y maestro cererista que, con su arte ancestral, dio vida al anda más grande del mundo, el del Señor de Pascua de Resurrección”, señaló la institución en un comunicado mandando condolencias a sus familiares.

Finalmente, la entidad exhortó a todos los ayacuchanos a elevar una oración por “el eterno descanso” a Agustín Alarcón Chávez. “Su legado vive en cada vela, en cada tradición, en el corazón de Ayacucho”, concluyó.

