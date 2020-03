Gastón Acurio comparte sus consejos de cocina en "La receta de Gastón", podcast de RPP Noticias. | Fuente: RPP Noticias

Estos 15 días de cuarentena dictaminados por el presidente Martín Vizcarra para evitar la propagación del nuevo coronavirus, ha dejado sorprendidos a muchos ya que no saben qué hacer en sus casas.

Sin embargo, el chef Gastón Acurio difunde, a través de RPP Noticias, el segmento "La receta de Gastón" donde nos propone diversos platos y responder a la pregunta de todos los días: “¿Qué cocinaré hoy?”

Si eres de los que ama el pescado, el reconocido cocinero nos trae tres recetas rápidas y fáciles para prepararlas.

CEVICHE DE PEJERREY: EL PLATILLO PERFECTO PARA EL VERANO

Gastón Acurio recomienda buscar pejerreyes de máxima frescura, además, cree que algunos vendedores le echan sal para que aguante el pescado, sin embargo, uno puede notar qué tan fresco está cuando va a comprarlos. Shirley Vela, reconocida nutricionista, recalca que "el pejerrey y es uno de los pescados que tiene una gran dosis de proteína, también calcio y posee muy poca grasa".

LA RECETA

En un tazón, mezcla la cebolla roja picada, una pizca de ajo molido, tallo y hojas de culantro, cucharadas de rocoto o aji limo picado, depende de tu gusto, trozos de apio picado, sal, pimineta, jugo de 4 limones por porción de ceviche y chancamos todo con el lado externo de la cuchara. El jugo de cada elemento le dará vida a la leche de trigre. Luego, cuela todo y te quedará lo que necesitas.

En otro tazón, echamos el aji limo, pejerrey y cebolla en tiras. Después, lo combinas con la leche de tigre y dejamos reposar por dos minutos. Ahora sí ya está listo para servir.

EL SECRETO DE GASTÓN

El chef brinda un pequeño secreto que sirve como piqueo para este verano. Deja los filetes de pejerrey entero, y luego le echa salsa chalaca, los enrolla y les pone palitos de dientes para finalmente echarles lal leche de tigre. ¡Listo!

SUDADO DE PESCADO: ¿SOPA O GUISO?

No es sopa ni guiso, es sudado. Por ejemplo, a la sopa se le añade mucho líquido y al guiso se le da una cocción larga para que sus ingredientes cedan en textura. El sudado no requiere caldos añadidos sino que su propio jugo se encargará de todo. Tampoco es de cocción larga porque sino hará que desaparezca su propia escencia, sino es relativa. Lo ideal es no añadirle caldos que alteren su aroma natural.

La nutricionista Ana Maguiña, "el pescado es una fuerte importante de nutrientes, incluye en todas las dietas y se debe consumir 2 o 3 veces a la semana. Si es pescado oscuro, es mejor ya que tiene más Omega 3".

LA RECETA

En una sartén honda se hace el aderezo con poco aceite con una cebolla roja picada en cuadraditos, aji molido y una taza de ají amarillo licuado. Dejamos que se cocine 5 minutos y echamos una cebolla roja, ají amarillo y tomate, todo cortados en tiras gruesas. Añadimos 2 cabezas de cebolla china, 4 ramas de culantro y una rodaja de rocoto.

Encima, agregamos 4 trozos de pescado sazonado con sal y pimienta, preferible que tengan mucha gelatina como cabrilla, merluza o chita, con su piel y su hueso, cubrimos con otra cebolla, dos tomates, un ají y cabeza de cebolla china. Roceamos con chicha de jora, echamos sal y dejamos cocer todo a fuego lento por 10 minutos. Destapamos, movemos, echamos una rodaja de rocoto y podemos servir con yuca cocida.

EL SECRETO DE GASTÓN

El fuego para preparar el sudado no debe ser agresivo sino dócil, suave de manera que el pescado pueda mezclarse con los demás ingredientes para hacerlo más sabroso.

CONCHAS NEGRAS: EL AFRODISIACO DEL AMOR

De acuerdo con la nutricionista Sara Abu Sabah, asegura que las conchas negras tienen bajo contenido calótico graso, es buena fuente de hierro, incluso, dulpica la cantidad de hierro que la carne roja. Se puede decir que las conchas negras son alimentons preventivos contra la anemia.

LA RECETA

Pueden dejar cerrada las conchas negras y deja que el calor las abra, y a mitad de camino puedes sanozarlas. Cuando estén casi listas, deja que boten su juguito, colócalas en una fuente, y cuando ya estén abiertas sazónalas con ajo molido, sal, pimienta, pizca de limón, culantro picado y cebolla picada.

Se azan rápidamente a horno fuerte, y si prefieres, sobre la brasa. Agrega cebolla, limón, culantro aji, todo picado, se acompaña con yuca cocida.

EL SECRETO DE GASTÓN

El fuego de su brasa tiene que estar bien fuerte porque si se pasa de cocción, las conchas negras quedarán bien duritas.