Fernando Savater tuvo un encuentro con la prensa en los días previos al inicio de la FIL Lima 2020. | Fuente: EFE

Desde su estudio en España, Fernando Savater recibió virtualmente a la prensa peruana para calentar motores a la Feria del Libro de Lima (FIL Lima 2020), que empieza el 21 de agosto y en la que ofrecerá una conferencia titulada “Reimaginar el futuro”, la misma que marcará el inicio del mayor encuentro cultural del Perú.

RPP Noticias, patrocinador de la feria, estuvo presente en esta rueda de prensa donde la pandemia de la COVID-19 tuvo un enorme protagonismo en las preguntas hechas al filósofo español. El autor de “Ética para Amador”, que en otras fechas se había referido a la urgencia de socorrer a la cultura durante esta crisis sanitaria, rescató esta vez su relevancia en tiempos de emergencia.

“Cada uno de nosotros tendrá que apelar a sus recursos culturales”, dijo para RPP Noticias. “Las personas que están encerradas en una casa de pronto descubren la importancia de la lectura. (…). La música, que es una compañía extraordinaria, el cine, las películas… Todas esas cosas estamos apreciando su importancia. La cultura es la forma de llenar nuestro interior”, agregó.

Para Savater, el largo encierro al que todos estamos sujetos en estos días de contagio sería enormemente aburrido de no ser por la presencia de la cultura. Por eso, gracias a ella, “ese vacío de tiempo que nos tiene encerrados se convierte en algo placentero, provechoso”. Una visión que se volvió menos optimista cuando le tocó evaluar el futuro de los espectáculos públicos en la era post COVID-19.

“La gente no va a las salas por miedo a los contagios, los espectáculos se están realizando con muchas medidas de seguridad y en ocasiones hay algún tipo de esos espectáculos de comercios extraculturales que no sé si van a sobrevivir. La parte económica de la cultura, la que sirve para alimentar a los productores culturales y los productos, pues esa va a sufrir como otras formas de producción”, detalló.

“VENGARSE DEL PASADO ES ABSURDO”

El pasado 20 de julio, Fernando Savater firmó una carta junto a otros intelectuales como Mario Vargas Llosa, Milena Busquets, Carmen Posadas, César Antonio Molina, entre otros, en la que suscribían los fundamentos de un manifiesto contra la intolerancia y censura de un sector del progresismo que se publicó en la revista estadounidense Harper’s con las firmas de Noam Chomsky, Margaret Atwood, Francis Fukuyama, J.K. Rowling y más promotores.

Interrogado por RPP Noticias sobre su posición ante la llamada “cultura de la cancelación”, el pensador vasco afirmó que “la tentación de intentar acabar con el pasado, no entender las cosas en su contexto” resulta inadmisible en el ambiente intelectual. “Vengarse del pasado es absurdo. Lo que hay que intentar es corregir el presente y mejorar el presente”, apuntó.

“Pero vivir siempre con la espalda, diciendo: ‘A ver si voy a arreglar por fin el siglo XVII, no me gusta lo que pasó entonces’. Nuestra tarea no está en el siglo XVII ni en ningún otro siglo del pasado, sino en el siglo XXI y sobre todo en preparar para lo mejor el siglo XXII”, remarcó. En ese sentido, denostó las “muestras de intolerancia retroactiva” que vienen manifestándose en redes sociales y puntualizó: “Esas formas de fatuidad en el fondo lo que indican es una mente más bien estrecha”.

"La peor parte" es el último libro que Fernando Savater se propuso escribir. | Fuente: Editorial Planeta





EL DATO Fernando Savater se presentará en la FIL Lima 2020 este viernes 21 de agosto a la 1:00 p.m. En su charla “Reimaginar el futuro”, conversará con la escritora peruana Claudia Salazar a través del Facebook oficial de la feria.

“LA PEOR PARTE”: ¿EL ÚLTIMO LIBRO?

Asimismo, Savater aprovechó este encuentro para aclarar sobre si “La peor parte” —una autobiografía dedicada a su fallecida esposa, Sara Torres Marrero, que falleció en el 2015 y con quien el filósofo compartió más de 30 años de matrimonio—, será el último libro que escribirá en lo que le queda de vida.

“Será el último libro en el sentido de escribirlo reuniendo material bibliográfico. Mi mujer era mi primera lectora y en cierta forma hacíamos los libros con mucha complicidad. Y eso ya no lo tengo y por ello he perdido mucho el estímulo por escribirlos. Eso no quiere decir que no vaya a publicar un libro que reúna artículos, o reeditar alguna obra. Pero un libro nuevo, en el sentido extenso del término, eso ya se me ha pasado la fecha”, indicó.