Fotógrafo peruano llevará al papa León XIV un testimonio visual de Cajamarca en tiempos de pandemia

El fotógrafo y pintor cajamarquino José Luis Chávez Tejada viajará a Roma en los próximos días para entregar personalmente al papa León XIV un ejemplar de su obra Cajamarca: belleza, soledad y coraje, un libro que reúne imágenes del Centro Histórico de Cajamarca captadas durante los meses más duros de la pandemia de la COVID-19 en 2020.

La entrega se realizará en el marco de una audiencia colectiva en el Vaticano, a la que Chávez Tejada fue invitado gracias a las gestiones de la Nunciatura Apostólica de la Santa Sede en el Perú.

Un testimonio de belleza, soledad y coraje en tiempos de pandemia

Durante el confinamiento entre marzo y julio de 2020, Chávez Tejada recorrió las calles del Centro Histórico de Cajamarca y plasmó en sus fotografías la belleza arquitectónica, la soledad de sus espacios patrimoniales y el coraje de sus habitantes, tres conceptos que estructuran los capítulos de la obra.

"El libro tiene tres componentes, como indica su título: Cajamarca, belleza, soledad y coraje. El capítulo de la belleza está a todo color; soledad, en blanco y negro; y coraje es un homenaje a la resiliencia de la gente que supo enfrentar la crisis de la pandemia", explicó el autor en diálogo con RPP.

De Cajamarca al mundo

El proyecto contó con el apoyo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, Southern Perú y el Ministerio de Cultura, que en 2022 otorgó a la obra un estímulo económico a la producción editorial peruana. Desde entonces, el libro ha tenido importantes presentaciones, entre ellas una exposición internacional en Extremadura, España.

"Me dediqué a realizar un valioso registro gráfico del Centro Histórico de Cajamarca, una ciudad icónica donde nació el mestizaje del Perú y el proceso evangelizador de América del Sur. Cajamarca aspira a ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO y consolidarse como uno de los principales destinos turísticos del Perú y de América", agregó el autor.



Audiencia con el papa León XIV

Finalmente, Chávez Tejada confirmó que participará en una audiencia colectiva en el Vaticano el miércoles 10 de septiembre, donde le entregará personalmente un ejemplar del libro al papa León XIV.

"Cajamarca es una bellísima ciudad, justamente el Complejo Monumental de Belén es uno de los más bellos, uno de los mejor conservados, y posee una característica única, que es el barroco cajamarquino. Aparte de la marcada influencia colonial hispana de sus casonas, de sus balcones, de sus patios, de sus zaguanes, de sus plazuelas, en fin, hay muchísimo trabajo por realizar en esta bella ciudad", concluyó.



