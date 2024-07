Harrison, el emblemático bar argentino, presenta lo mejor de su coctelería en Lima

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Si hay un bar imprescindible en Buenos Aires, ese es Harrison. Este emblemático speakeasy (bar oculto) ha logrado convertirse en un lugar que no se puede dejar de visitar en la tierra del tango, Borges y Maradona.

Harrison también destaca por su naturaleza oculta, al estilo de los bares clandestinos en la era de La Ley Seca en los Estados Unidos, su ubicación es un secreto bien guardado, accesible solo para unos cuantos afortunados.

Durante la 'Prohibición', los bares ocultos operaban tras fachadas de negocios legales, y Harrison rinde homenaje a esta época. Su fachada es el restaurante Nicky NY Sushi, ubicado en Palermo Soho, una reconocida zona de Buenos Aires.

El lugar ofrece una fusión nikkei, combinando la cocina japonesa con influencias peruanas. Además de sushi, makis y nigiris, el menú incluye tiraditos, cebiches, anticuchos y otros platos peruanos. Esta propuesta gastronómica también se extiende a Harrison, el bar escondido detrás del restaurante.

La palabra clave para acceder a Harrison

Para acceder a Harrison, los clientes deben pedir "conocer la bodega". Tras una puerta secreta, se revela un espacio decorado al estilo de los lujosos bares de Nueva York en los años 20, con mucha madera, mármol negro, luz tenue y una banda de jazz tocando en vivo.

La carta de cócteles presenta versiones contemporáneas de clásicos, impresas en una página que simula la primera plana del The New York Times. Entre los destacados están el Roosevelt, con gin, cordial de té de jazmín, perfume de Saint Germain, bitter de naranja y sal del Himalaya; el Monkey Powder, que mezcla whiskies y brandy; y The Butcher, una combinación de bourbon y espumoso extra brut.

La coctelería de Harrison llega a Lima

Este jueves 18 de julio, los amantes de la coctelería podrán disfrutar de la experiencia de Harrison en El Infusionista (Calle Manuel Bonilla 123, Miraflores).

La noche contará con una selección de los mejores cócteles del bar argentino, junto con algunas bebidas de la nueva carta de El Infusionista, inspirada en la cultura china.

El evento comienza a las 8 p.m., y las reservas están disponibles en Instagram, en @el_infusionista.

