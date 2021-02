Ventiladores mecánicos se encuentran listos para ser utilizados, pero falta personal especializado. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Hospital Regional Lambayeque

Al inicio de la pandemia, en marzo del 2020, los hospitales de la región Lambayeque no tenían suficientes ventiladores mecánicos en sus unidades de cuidados intensivos (UCI), por lo que no se podía atender a la gran cantidad de pacientes que llegaban en estado crítico. Ante la falta de oxígeno, decenas de personas murieron esperando llegar a una cama UCI.

Durante el estado de emergencia por la COVID-19, el Ministerio de Salud (Minsa) amplió el número de ventiladores en estos hospitales; sin embargo, pese a ello, el inicio de la segunda ola ha vuelto a poner en jaque a esta región del norte del país.

Hospital COVID-19

El director del Hospital Regional Lambayeque, Juan Ordemar Vásquez, aseguró que en marzo del año pasado solo tenían 16 ventiladores operativos; ahora, pasaron a tener 57. Sin embargo, solo pueden utilizar la mitad de estos equipos debido a la falta de médicos y enfermeras intensivistas.

"En cuanto a equipos, en el hospital, en esos momentos solo teníamos 16 ventiladores operativos, porque el resto estaban malogrados. Actualmente, tenemos 57 que están completos para ser utilizados en cualquier momento", puntualizó.

En este hospital, según indicó Ordemar, hacen falta 213 profesionales de la salud a nivel de todo el hospital, incluyendo el Centro de Aislamiento de La Victoria. De esta brecha de recurso humano, cerca del 40% son médicos y enfermeras intensivistas, con los cuales se podría ampliar la atención en la UCI.

"Recurso humano es lo que nos falta: los médicos y las enfermeras especialistas para poder operar los ventiladores. No encontramos médicos intensivistas a nivel nacional ni tampoco enfermeras, lo que nos ha llevado a tomar la decisión de contratar enfermeras generales y capacitarlas en el menor tiempo posible, a fin de poder contar con ese recurso humano. En el caso de los médicos intensivistas no se puede hacer (capacitación), porque es una especialidad que dura de tres a cuatro años", explicó.

Existen 27 ventiladores operativos en los establecimientos a cargo del Hospital Regional Lambayeque. La capacidad de camas UCI se podría aumentar, pero faltan especialistas. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Cortesía Hospital Regional Lambayeque

Principal problema

Siguiendo esa línea, el gerente regional de Salud, Víctor Echeandía Arellano, reconoció que la falta de especialistas es el principal problema de los hospitales de Lambayeque. Es una necesidad que se viene arrastrando desde el inicio de la pandemia para la cual todavía no encuentran solución. En su defensa, sostuvo que el Ejecutivo solo se preocupó de ampliar las camas UCI, pero no buscó la manera de tener más médicos intensivistas.

"Ahora lo crítico es que no tenemos médicos especialistas para atender a los pacientes en UCI. Con al menos 25 médicos y 25 enfermeras intensivistas, creo que podríamos instalar 25 camas UCI (adicionales), con lo cual tendríamos más posibilidades de atender a todo paciente crítico. Del Gobierno Nacional yo podría decir hasta que no le interesa o no se profundiza en la gravedad que tenemos en el tercer nivel para salvar a las personas", lamentó.

Para el decano del Colegio Médico de Lambayeque, Manuel Soria Alvarado, en todos estos meses no ha existido una adecuada planificación para atender los servicios críticos de los hospitales, lo que está ocasionando que, pese a tener ventiladores mecánicos, las personas con cuadros graves de insuficiencia respiratoria sigan muriendo por falta de oxígeno.

"(Si no se utilizan los ventiladores) No sirven de nada, están ahí prácticamente de adorno. Es cierto, no hay especialistas en el país y en la región, no los vas a formar de la noche a la mañana, pero sí tenemos una alternativa que se ha aprendido en la primera ola. Los médicos intensivistas deben empezar a preparar a sus pares internistas, anestesiólogos, cardiólogos, nefrólogos para poder operar los equipos de ventilación mecánica", propuso.

¿Algo hemos aprendido?

A la falta de camas UCI, según dice Soria, se suma que el número de pruebas moleculares tomadas diariamente se redujo en un 50 %, el despido de más de 100 profesionales de salud y el comportamiento de la población durante estos últimos meses. Por todos estos factores, y pese a tener la experiencia del año pasado, el especialista sostuvo que Lambayeque no se encuentra preparada para una segunda ola de contagios del nuevo coronavirus.



"No estamos preparados y el ejemplo es este: tenemos camas UCI que las necesitamos y no podemos utilizarlas, porque nos falta recurso humano. No hay pruebas moleculares, no hay pruebas antigénicas, los equipos de protección todavía están faltando. También está la fatiga pandémica, que consiste en la desmoralización de los trabajadores de salud, porque no se está cumpliendo con ellos: no se les paga los bonos Covid, se les suspende los contratos... Para nosotros es penoso ver cómo en nuestras guardias se mueren ocho o diez pacientes", lamentó.

El último reporte de la Defensoría del Pueblo alertó que las camas UCI de todos los hospitales de la región se encuentran ocupadas. Incluso, indicó que existen hasta 12 pacientes esperando por una de estas camas, por lo que pidió a las autoridades del sector Salud ampliar la capacidad hospitalaria para poner operativos más ventiladores mecánicos.

Ante esta situación, el Colegio Médico y la Gerencia Regional de Salud pidieron al Congreso de la República dar una norma que permita al personal de salud recibir doble remuneración del Estado, a fin de que médicos y enfermeras intensivistas puedan trabajar en diferentes hospitales reforzando la atención en la UCI. Además, la Geresa viene equipando los centros de salud para que los pacientes leves no se compliquen y no tengan que llegar a un hospital. Finalmente, el Hospital Regional Lambayeque inició el proceso para comprar cánulas de oxígeno de alto flujo, con el propósito de utilizar algunos ventiladores adicionales en pacientes moderados.

Han pasado once meses desde que la pandemia empezó a propagarse en el país y dejaba lecciones. Sin embargo, ese mismo tiempo no se aprovechó para seguir corrigiendo. Lambayeque es una muestra de ello.