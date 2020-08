¿Wolverine iba a tener una historia distinta? Esta fue la lucha entre creativos para plasmar al personaje de los X-Men. | Fuente: Marvel Comics

Wolverine podría ser considerado en el listado de personajes más violentos de Marvel, solo por el sencillo hecho de que utiliza sus garras para acabar con sus enemigos. Sin embargo, su naturaleza letal no fue tan convincente para el editor de la Casa de las ideas en un inicio.

Los X-Men, creados como una amplia historia, siempre han contado con una gran complejidad a diferencia de muchos otros grupos de superhéroes. Mientras algunos personajes se dejaban llevar por el sentido de la moral y hacer lo que es correcto, Wolverine era más de resolver los problemas con la muerte de sus rivales.

Chris Claremont y John Byrne, dos creativos detrás de los más destacados cómics de los X-Men, cimentaron parte de esta violencia en Wolverine. Un momento clave sucedió en el número 116 de “Uncanny X-Men”, donde Logan mata a un guardia ante la mirada de Tormenta y Nightcrawler, quien se habría ofrecido a derribarlo con sus poderes sin necesidad de asesinarlo.

Wolverine fue plasmado un personaje violento por Chris Claremont y John Byrne. | Fuente: Marvel Comics

“La idea era que Wolverine no era como los otros X-Men. Él es, cuando surge la necesidad, un asesino. Nightcrawler no lo es. Tormenta no lo es, ya que ella la ha matado, y eso la ha perseguido desde entonces. Wolverine, si la necesidad lo requiere, saldrá y matará a alguien. Fin de la historia. No lo pensaré dos veces. Fue un motivo de discordia con el editor jefe Jim Shooter”, explicó Claremont en una entrevista.

MANTENER LA LETALIDAD DE WOLVERINE

El editor en jefe de Marvel, Jim Shooter, consideraba que todas las personas “derribadas” por Wolverine podrían haber sobrevivido, debido a que Wolverine era un héroe y no podía calificar como un asesino. Por esa razón, sugirió que se explicara todos los guardias de Hellfire Club estaban vivos en alguna parte, pero eso no convenció a Chris Claremont y John Byrne.

“Quería que Wolverine tuviera la capacidad de volverse loco y matar, pero que nunca se le permitiera. Quería que fuera un peligro potencial para los X-Men”, agregó el creativo detrás de los mejores éxitos de los X-Men. “Sentimos que era muy importante establecer que tenía esta letalidad interna. Algo que lo marcaba como diferente del resto de los X-Men”.

Es así como el famoso Logan fue un motivo de peleas y discusiones para conservar su verdadera naturaleza, aquella que lo hizo diferenciarse de sus compañeros en los X-Men y otros superhéroes de Marvel. Pese a esta controversia interna en la editorial, el personaje se mantuvo como fue plasmado por los creativos: Wolverine hará lo que tenga que hacer para llevar adelante al equipo, así sea matar.