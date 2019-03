Meghan Markle celebró, hace unas semanas, su baby shower en Nueva York. | Fuente: AFP

Meghan Markle se encuentra en sus últimos meses de embarazo ─está previsto que su primer bebé con el príncipe Harry nazca a fines de abril o inicios de mayo─ por lo que todo va quedando listo para la llegada de su primogénito. Uno de los pendientes era el baby shower, que ya se realizó.

La duquesa de Sussex se trasladó, hace unas semanas, en un viaje secreto a Nueva York (EE.UU.). Durante cinco días, ella celebró la próxima llegada de su primer hijo o hija.

¿QUIÉNES ASISTIERON?

Meghan Markle estuvo rodeada de sus amigas más íntimas que incluyó varios nombres célebres. Entre las invitadas al baby shower destacaron la activista y abogada Amal Clooney, la tenista Serena Williams (al parecer ella organizó el evento) así como las actrices Priyanka Chopra, Abigail Spencer y Sarah Rafferty con quien trabajó en la serie "Suits".

El príncipe Harry no pudo acompañar a su esposa por un compromiso. Pero estuvo presente de una divertida manera. | Fuente: AFP

¿Y EL PRÍNCIPE HARRY?

Aunque la duquesa de Sussex viajó en solitario, el príncipe Harry estuvo de algún modo presente. El chef Jean-George Vongerichten compartió un video donde se ve la mesa de bocaditos ─con galletas, cupcakes, dulces con forma de cigüeña y más─ ahí destaca una torta con un dibujo de Meghan Markle y Harry con un coche de bebé.

¿DÓNDE SE REALIZÓ?

El lugar elegido para el baby shower de la ex actriz de "Suits" fue el exclusivo hotel The Mark de Nueva York. Se trata de uno de los más emblemáticos de la ciudad y se encuentra en pleno centro de Manhattan.

El penthouse es la suite más grande de Norteamérica con alrededor de 3.048 m2, incluyendo los 762 m2 de la terraza con vista al Central Park y al Museo Metropolitano de Arte.

Se espera que Meghan Markle dé a luz a fines de abril o inicios de mayo. | Fuente: AFP

¿CUÁNTO COSTÓ?

Si bien no hay una cifra oficial, varios medios estadounidenses calculan que la celebración ascendió a más de US$ 201.600. Teniendo en cuenta que una habitación estándar en The Mark cuesta US$ 896 y que el festejo incluyó otros gastos como el consumo en restaurantes y más, bien podría rondar ese monto.

¿QUÉ DIJERON SOBRE EL BABY SHOWER?

Los asistentes se han mantenido reservados respecto a lo que sucedió en la celebración ─se pudo ver lo que parecía una cuna enviada al hotel─ pero una de las amigas de la duquesa de Sussex brindó unas palabras.

La actriz Sarah Rafferty demostró su emoción por haber sido parte del baby shower de Meghan Markle. "Fue muy emocionante", dijo sobre el evento a "Entertainment Tonight".

Mientras se acercan los días para la llegada de su primogénito, la ex actriz irá dejando de lado sus compromisos. Se espera que a fines de marzo, Meghan deje toda actividad para recibir la recta final del embarazo lo más relajada posible.