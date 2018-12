La premiación del Miss Universo 2018 se celebra en Bangkok, Tailandia. Candidatas de unos 95 países y territorios autónomos compiten por ganar la ansiada corona. Como representante de Perú, está Romina Lozano.

La joven, de 21 años, estudia Nutrición Dietética y ya es egresada de la carrera de Aviación Comercial. "Desde muy temprana edad me han interesado los temas de salud, en particular la desnutrición en nuestro país, además de la bulimia y la anorexia que afecta a las jóvenes también", dijo en su momento. Anteriormente, Romina Lozano participó en concursos de modelaje como Teen Sea of the World Perú y Miss Perú Callao.



En la galería presentamos a algunas de las más de 90 candidatas al certamen de belleza.



La actual Miss Universo es Demi-Leigh Nel-Peters de Sudáfrica. La candidata de su país de este año es Tamaryn Green (24 años), estudiante de medicina. Entre las aspirantes también se encuentran Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en convertirse en Miss Universo España. También están la nicaragüense Adriana Paniagua (22 años) que obtuvo el título de magna cum laude en Gestión Global y la canadiense Marta Magdalena Stepien (24 años) que está terminando sus estudios en Tecnología de Ingeniería Biomédica, entre otras.

Por cuarta ocasión, el comediante Steve Harvey conducirá la ceremonia que será difundida por la cadena Fox. Como se recuerda, en el 2015 se confundió al anunciar a Miss Colombia en lugar de Miss Filipinas como la ganadora del Miss Universo.