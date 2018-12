El Miss Universo 2018 se vio empañado por un acto de discriminación. Las misses de Estados Unidos, Colombia y Australia (Sarah Rose Summers, Valeria Morales y Francesca Hung, respectivamente) grabaron un video en Instagram Stories donde la primera terminó burlándose de dos candidatas de Vietnam y Camboya por no hablar inglés.

En el video, el público le preguntó a las tres misses qué les parecía Miss Vietnam (H'Hen Nie) a lo que Valeria Morales (Miss Colombia) la describió como "elegante y a la moda". Pero Sarah Rose Summers (Miss Estados Unidos) se fijó en su poco manejo del inglés: "pretende saber inglés, le preguntas algo después de conversar con ella y solo sonríe", dijo mientras se reía. Muchos han tomado como burla estas palabras.

Lo mismo sucedió al referirse a Miss Camboya (Rern Sinat) quien no habla inglés. "Está aquí y no habla inglés. Ninguna otra persona habla su idioma. Francesca (Miss Australia) dice que eso sería aislante y yo dije que sí. También estaría confundida todo el tiempo", comentó Miss Estados Unidos. "Pobre Camboya", terminó.



Los internautas han criticado estos comentarios de la concursante al Miss Universo con frases como "la futura Miss Universo no debería ser una embajadora del bullying" y "es un vergonzoso despliegue de maldad, mal enmascarado como empatía".

Las burlas de parte de Miss Estados Unidos han sido criticadas en las redes. | Fuente: Instagram

CANDIDATA PERUANA

Romina Lozano tiene 21 años y estudia Nutrición Dietética, además de ser egresada de la carrera de Aviación Comercial. "Desde muy temprana edad me han interesado los temas de salud, en particular la desnutrición en nuestro país, además de la bulimia y la anorexia que afecta a las jóvenes también", dijo en su momento. Anteriormente, Romina Lozano participó en concursos de modelaje como Teen Sea of the World Perú y Miss Perú Callao.

La premiación del Miss Universo 2018 se celebrará el próximo 16 de diciembre (para Perú) en Bangkok,Tailandia. Candidatas de 94 países y territorios autónomos competirán por ganar la ansiada corona.