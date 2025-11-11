Muere el actor Tatsuya Nakadai a los 92 años, habitual en el cine de Kobayashi y Kurosawa

La cadena pública NHK informó sobre el deceso del actor, quien es especialmente conocido por la trilogía de ‘La condición humana’ y ‘Harakiri’, de Masaki Kobayashi, además de ‘Kagemusha’ y ‘Ran’ de Akira Kurosawa.

El actor japonés Tatsuya Nakadai, habitual en producciones del influyente director Masaki Kobayashi (1916-1996) y en la filmografía del legendario Akira Kurosawa (1910-1998), murió a los 92 años, informó este martes la cadena pública NHK.

El prolífico actor Nakadai, sobre quien no se reveló información sobre las causas del fallecimiento, es especialmente conocido por la trilogía de 'La condición humana' y 'Harakiri' (1962), de Kobayashi, y 'Kagemusha, la sombra del guerrero' (1980) y 'Ran' (1985), de Kurosawa.

Nacido el 13 de diciembre de 1932 en Tokio bajo el nombre de Motohisa Nakadai, debutó a los 22 años en teatro y a lo largo de su carrera participó en más de cien películas y, en total, cerca de 200 producciones, sumando obras teatrales y producciones de televisión.

En 1954 apareció en la obra maestra de Kurosawa 'Los siete samuráis', como un 'ronin' sin diálogo. Su debut como actor principal en una película fue con 'Phoenix', en 1956.

Tres años más tarde obtendría el papel protagonista en 'La condición humana', la adaptación cinematográfica de Kobayashi de la exitosa novela de Junpei Gomikawa, consolidándose como una estrella en el panorama cinematográfico nacional.

Sus papeles en 'Kagemusha' y 'Ran' terminarían de catapultar su nombre a la esfera internacional.

En 1957 se casó con la actriz y guionista Yasuko Miyazaki, con la que permaneció hasta su fallecimiento en 1996. Juntos fundarían la escuela de actores y teatro Mumeijuku.

Nakadai fue declarado Persona de Mérito Cultural en 2007 y recibió la Orden de la Cultura en 2015, entre otros reconocimientos y premios a lo largo de su prolífica carrera.