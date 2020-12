New Era quedó en el tercer puesto de las batallas de reserva para la Red Bull Internacional 2020. | Fuente: Red Bull

El freestyler peruano New Era quedó en tercer puesto en la lista de reserva para participar en la Final Internacional de la Red Bull 2020. Ocupando este lugar tiene menos chance de representar a nuestro país en el evento de freestyle.

Tras realizarse el cypher teniendo como host a Queen Mary y a DJ Sonicko en los beats, el rapero demostró su talento; sin embargo, no fue suficiente. Es así que el español Blon está como puntero en la lista y, si uno de los concursantes no participa, él entraría en su lugar.

“Hoy hemos hecho el triangular para elegir el orden de los suplentes de la Inter. He ganado mis batallas contra Yoiker y New Era, así que estoy de primer reserva. Yoiker segundo y New Era tercero. Espero que a nadie le pase nada y puedan competir los 16 principales”, escribió en su Twitter.

A pesar de ello, Perú sigue teniendo un representante, ya que Stick, campeón de la Red Bull Perú 2020, participará en la Final Internacional y esta es una nueva oportunidad para dejar en alto nuestro país.

Cabe resaltar que el evento se llevará a cabo este sábado 12 de diciembre a las 2:30 p.m. (hora peruana) donde los mejores representantes de cada país pisarán el escenario virtual para competir y así llevarse el cinturón de campeón.

CLASIFICADOS A LA RED BULL FINAL INTERNACIONAL

Este año tenemos la mayor cantidad de bicampeones nacionales en la historia de la competencia:

Valles-T (Colombia)

Elevn (Colombia)

Rapder (México)

Tata (Argentina)

Yartzi (USA)

Skone (España)

Stick (Perú)

SNK (Costa Rica).

Valles-T también se suma porque fue subcampeón en el 2019. Junto a ellos, competirán los otros campeones en su primera Internacional: Acertijo (Chile), Éxodo Lirical (República Dominicana), Mac (Ecuador) y Naicen (Uruguay). También estarán finalistas del 2019: Minos (Bolivia) y Shield Master (República Dominicana).

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

“La Odisea” es un poema épico griego atribuido a Homero, un personaje que pertenece más al mito que a la historia. Pese a ello su figura ha sobrevivido 4 mil años como el autor de La Ilíada y La Odisea, los dos poemas épicos que inician la literatura universal.