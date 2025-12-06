'Como te gusta' en el Teatro Británico: música, humor y una versión de Shakespeare que se convierte en fiesta en escena

El elenco convierte la obra en una experiencia colectiva donde el público canta, ríe y juega junto a los actores. Sebastián Ramos nos explica cómo lo viven desde dentro.

“Todo el mundo es un escenario”, escribió William Shakespeare hace más de cuatro siglos. Una frase que, en Como te gusta, adquiere nuevas capas de sentido entre pasarelas, música en vivo y un DJ que sostiene el ritmo como si el teatro fuese una discoteca. Es la propuesta con la que el Teatro Británico celebra sus 20 años de producciones propias, y que convierte el escenario en un espacio donde el humor, el amor y la imaginación se entrelazan para recordarnos que, incluso en tiempos turbulentos, reír sigue siendo un acto de resistencia.

La obra, dirigida por Fernando Castro, es una adaptación lúdica, acelerada y profundamente contemporánea del clásico As You Like It. Su espíritu está atravesado por un impulso festivo: karaoke, lucha libre, escenas musicales, una pasarela para la corte y un pequeño cuadrilátero campesino hecho con una tabla y grasa artificial. Todo convive en un montaje que no intenta replicar a Shakespeare, sino jugarlo, expandirlo y celebrarlo.

“Creo que es como un viajecito para probar de todo. Tienes un DJ en vivo, hay karaoke, una pasarela, un desfile de modas, lucha libre, comedia física… Es como una probadita de todo”, cuenta a RPP el actor Sebastián Ramos, quien interpreta tres personajes y que, desde el escenario, vive la obra como un acto de imaginación desbordada. “Tenemos una licencia de jugar como si fuésemos niños. El niño tiene esta capacidad de imaginarse el mundo como quiera imaginárselo, y eso hacemos desde adentro”.

¿De qué trata la obra?

La obra nos lleva al bosque de Arden, un espacio donde las reglas del mundo real se suspenden. Allí llegan Rosalinda y Orlando, ambos desterrados de la corte y ambos enamorados sin saber que volverán a encontrarse bajo nuevas identidades. A su alrededor se cruzan otros romances y desencuentros: el del pastor Silvius y la esquiva Phoebe; el del entrañable Tuchito con Audrey; y las historias paralelas que sostienen la vida de este bosque donde el amor se desborda en todas sus formas.

El elenco -Carolina Cano, Diego Sakuray, Anaí Padilla, Sebastián Ramos, Walter Ramírez, Sol Nacarino y Emmanuel Caffo- construye un universo que se mueve entre la comedia física, la música en vivo y la improvisación controlada. Cada uno interpreta múltiples personajes, cambiando de energía, acento o vestuario con una velocidad que añade al juego permanente del montaje.

El elenco está integrado por Carolina Cano, Diego Sakuray, Anaí Padilla, Sebastián Ramos, Walter Ramírez, Sol Nacarino y Emmanuel Caffo.Fuente: Teatro Británico

Un Shakespeare que respira comedia (y actualidad)

Aunque aparentemente libre, la adaptación parte de una premisa esencial: respetar a Shakespeare desde la contemporaneidad. No es una parodia ni una burla: es una reescritura en movimiento, como el propio autor hacía con sus montajes.

“Shakespeare todo el tiempo se estaba reescribiendo. Si algo no funcionaba, lo cambiaba. Entonces, las obras son como una rearticulación constante”, explica Ramos. En esta versión, los discursos más célebres se mantienen, pero aterrizados y rodeados de situaciones que hablan del amor tóxico, el amor idealizado, el amor no correspondido y todas esas formas que siguen vigentes hoy.

Lo que sí cambia es la energía: la obra avanza a un ritmo explosivo, con picos de humor, silencios que sorprenden y quiebres emocionales que obligan al público a pasar de la risa franca a la contemplación. “La historia viaja con ritmos muy enérgicos y también muy tranquilos. Esa es la parte más difícil: sostener esos cambios sin que el espectador se distancie”.

La adaptación explora el amor en todas sus formas mientras juega con la identidad, el humor y la libertad.Fuente: Teatro Británico

La comedia como un lugar para respirar

Para Sebastián Ramos, este montaje llega en un momento en que la comedia se vuelve casi una necesidad. “La comedia es un espacio para respirar dentro de la cantidad de crisis que atravesamos. No solo la pasa bien el público, yo también la disfruto en escena”, dice.

Y en Como te gusta, el público no solo observa: participa. Canta, comenta, interrumpe, provoca a los actores. A veces sin querer; otras, como si fuera parte del guion. Y eso, lejos de romper el código, lo potencia.

“Hay una licencia para que todos estemos no solo como actores, sino también como espectadores. Si un chiste funciona, podemos seguir jugándolo. Es una suerte de comunidad colectiva”, explica. Las reacciones del público -risas, cantos, comentarios espontáneos, incluso niños analizando escenas en voz alta- se absorben y reencauzan dentro de la ficción.

El director propuso mirar a los cómicos ambulantes, maestros del timing, la improvisación y la escucha. Y el elenco lo tomó al pie de la letra. “El cómico ambulante retiene al público y aprovecha todo lo que pasa alrededor. Ese es el código que también estamos trabajando”.

El elenco interpreta múltiples personajes y versiones de canciones pop y rock con arreglos originales.Fuente: Teatro Británico

Música, cuerpo y humor físico

La potencia del montaje también se sostiene en la música. Versiones de Creep de Radiohead, Wannabe de las Spice Girls y Angels de Robbie Williams en español transforman el teatro en un concierto improvisado donde, sí, las linternas de los celulares también aparecen.

“La versión criolla de Creep es muy divertida”, cuenta Ramos. “Y Angels se siente como un concierto real”. Esa mezcla musical acompaña los cambios de tono. A veces hay ternura; otras, un resbalón inesperado que provoca carcajadas. Pero nada es gratuito.

“No buscamos hacer reír; buscamos generar una risa. Construimos la tensión para que, cuando parece que todo se va a resolver bonito… pum, viene el cambio. Esos quiebres son los más difíciles porque requieren precisión”.

El montaje mezcla pasarela, karaoke y comedia física para renovar el espíritu festivo del texto de Shakespeare.Fuente: Teatro Británico

Un mensaje que permanece

Entre tanta fiesta, queda un momento central: “El mundo es un gran escenario". La frase, recitada en escena por un personaje melancólico, funciona como cierre y recordatorio.

“Habla de que todo es efímero”, reflexiona Ramos. “Nuestra presencia es un acto. Sí, todo va a terminar, pero depende de cómo lo disfrutemos. Por eso hacemos comedia: para dejar de sufrir un ratito y reír”.

Y quizá ese sea el corazón de esta versión de Como te gusta: un montaje que rinde homenaje a Shakespeare no desde la solemnidad, sino desde la celebración, desde la posibilidad de jugar con libertad y permitir que el público sea parte de la fiesta. Porque si todo el mundo es un escenario, entonces también es un lugar para reír.

Los datos

Como te gusta (As You Like It)

Fecha: Hasta el 7 de diciembre

Lugar: Teatro Británico (Jr. Bellavista 527, Miraflores)

Hora: Sábado 8 p.m. / Domingo 7 p.m.

Entradas en Joinnus y boletería.

'Como te gusta' celebra los 20 años de producciones propias del Teatro Británico con una versión lúdica del clásico de Shakespeare.Fuente: Teatro Británico

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis