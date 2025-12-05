'Un espejo' en el Teatro La Plaza: teatro clandestino, censura y una verdad que incomoda desde el escenario

Dirigida por Wendy Vásquez, Un espejo reflexiona sobre censura y libertad artística con un elenco sólido y una puesta que ya entra en sus últimas funciones.

La función comienza con una boda: luces cálidas, una novia que baja las escaleras sonriendo, un novio que la espera desde el escenario y una melodía alegre que enmarca lo que aparenta ser el día más feliz de sus vidas. Pero algo no encaja. Lo que vemos no es lo que parece. La boda es apenas una fachada para la verdadera historia que la obra quiere contarnos: la de un exsoldado convertido en mecánico que sueña con ser dramaturgo, y que descubre —muy pronto— que la verdad puede resultar incomoda, sobre todo a quienes prefieren entretener antes que cuestionar.

Un espejo, escrita por Sam Holcroft y dirigida por Wendy Vásquez, invita a pensar en la libertad, la verdad y el poder del arte. ¿Debe el arte reflejar el mundo tal como es o imaginar uno mejor? La puesta lo plantea con ironía, tensión y una estructura que exige total entrega del elenco, que entra y sale de un montaje dentro de otro. Ese riesgo funciona gracias a un sólido Rodrigo Palacios, en un papel que parece hecho a su medida, acompañado por Renato Rueda, Daniela Trucíos, Jorge Villanueva e Iván Chávez, quienes sostienen la energía y la precisión que demanda el texto.

¿De qué trata realmente Un espejo?

En un Estado donde el arte está prohibido, una boda sirve de cobertura para presentar una obra clandestina. Lo que inicia como una celebración se convierte en un acto de resistencia: cada palabra pronunciada en escena puede costarles la libertad a sus intérpretes.

La idea de esconder una obra dentro de otra para hablar de censura resuena especialmente este año, marcado por controversias y cuestionamientos a distintas expresiones artísticas.

En 2025, una de las polémicas más visibles ocurrió en enero con María Maricón, montaje de fin de ciclo de la PUCP al que el Ministerio de Cultura exigió respeto en el uso de símbolos religiosos y retiró su calificación de "espectáculo público cultural".

Ocho meses después, la obra El Rincón de los Muertos —donde un danzante de tijeras reconstruía su historia y la de su familia— también perdió el respaldo del ministerio por abordar “hechos recientes y sensibles” que podrían “acentuar divisiones sociales y políticas”.

A esto se sumó el debate en torno a la modificación de la Ley de Cine, conocida como Ley Tudela, que ajusta los beneficios a producciones cinematográficas y excluye aquellas que “atenten contra el Estado de derecho, la seguridad o el orden interno”.

En conjunto, estos hechos alimentan la discusión sobre quién define los límites del arte y bajo qué criterios, preguntas que Un espejo recoge, reinterpreta y explora. La puesta recrea, además, esa sensación de que la sala podría ser intervenida en cualquier momento, un riesgo que se siente latente de principio a fin.

Cuando el escenario interpela al público

Un espejo no solo cuestiona al poder, también interpela al espectador. La obra insiste en que mirar no basta: hay que decidir cuánto involucrarse. Y aunque cualquiera puede seguir la trama, conocer el historial reciente de tensiones en el ambiente artístico permite una lectura más amplia.

Como recuerda el propio texto: “Un ejército es una historia. Una guerra es una historia. Una nación es una historia. Las historias son la raíz de toda cooperación humana, para bien o para mal”. La obra reflexiona sobre cómo la historia oficial no siempre coincide con los hechos, y cómo cada relato moldea lo que entendemos como realidad.

¿Qué es el arte y quién decide sus límites?

La puesta también se pregunta, de manera frontal, qué es el arte y quién tiene la autoridad para definirlo. En uno de los momentos más reveladores del texto se afirma: “En un alarde de descaro realmente heroico, presentó la obra al ministerio para su aprobación. Naturalmente, fue prohibida de inmediato”.

Para Wendy Vásquez, quien debuta como directora, el texto fue especialmente desafiante. “Reúne muchos elementos que me resultaron muy cautivadores. Por ejemplo, cómo nos interpela sobre la naturaleza de nuestro oficio y sobre por qué hacer arte…”, afirma en las notas de producción. La obra la llevó incluso a cuestionar sus propios límites: “Inicialmente yo pensaba abordar el texto como si ocurriera en un Perú distópico y luego esa distopía empezó a dejar de serlo”.

Un espejo se convierte así en una propuesta que dialoga con la coyuntura, pero también con preguntas universales sobre el poder, la memoria y la libertad. No solo refleja la realidad: muestra sus fracturas, obliga a mirar de frente y recuerda que siempre hay múltiples versiones de una misma historia. Al final, el público elige con cuál quedarse.





Los datos

Un Espejo

Fecha: Hasta el 7 de diciembre

Lugar: Teatro La Plaza

Hora: 8 p.m.

Entradas en Joinnus y en la boletería del teatro.

Wendy Vásquez debuta en la dirección con 'Un espejo', texto de la dramaturga Sam Holcroft.Fuente: Teatro La Plaza

La obra aborda temas como la verdad, la censura y el papel del arte en contextos donde incomodar puede tener un costo.Fuente: Teatro La Plaza

'Un espejo' se presenta en el Teatro La Plaza hasta el domingo 7 de diciembre.Fuente: Teatro La Plaza

¡Mira RPP en YouTube! Noticias, entretenimiento en vivo, debates intensos sobre fútbol y más. ¡Entra ya! 👇 ¡Suscríbete gratis