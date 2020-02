"The Elephant in the Room". Una boda, un secreto, tres hombres y una novia a punto de envenenar a uno. Comedia circense, a cargo de Cirque Le Roux, inspirada en el cine negro de Hollywood. Fechas: Mar. 3 y miér. 4 de marzo, a las 8 p.m. Lugar: Gran Teatro Nacional, San Borja.