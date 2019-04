El dramaturgo británico Peter Brook, de 94 años, fue reconocido con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019. | Fuente: EFE

A sus 94 años, el dramaturgo británico Peter Brook fue galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019. Él aseguró estar infinitamente agradecido por el reconocimiento y subrayó que seguirá trabajando "mientras pueda ser útil".

"Si no, la vida no tiene interés", apuntó este artista ecléctico, director, escritor y actor, a quien la noticia le sorprendió en Suiza, donde ultima su último proyecto teatral, "Why", un cara a cara entre dos intérpretes que se preguntan por qué han consagrado toda su energía al teatro.

La concesión del Premio Princesa de Asturias de las Artes 2019 es "una alegría caída del cielo", dijo Peter Brook. "Gracias, gracias, gracias. Gracias es una palabra bonita", recalcó el que es considerado uno de los mejores directores de teatro vivos del Reino Unido, por su audaz representación de Shakespeare y su contribución a la vanguardia escénica del siglo XX.

Afincado en París desde la década de los 70, Brook ha ganado numerosos premios en distintos países, incluidos varios Tony y Emmy, mientras que en 1995 recibió la Legión de Honor francesa y en 1998 el título de Compañero de Honor de la reina Isabel II.

LA VANGUARDIA TEATRAL DEL S. XXI

Conocido por su personal visión y experimentación en el escenario, en 1945 dirigió su primera obra de William Shakespeare (1564-1616). Más adelante fue director de la Royal Shakespeare Company, durante dos décadas desde 1962, donde produjo con éxito las principales obras del bardo; además de realizar la primera representación en inglés de "Marat/Sade" (1964), que después trasladó al Broadway neoyorquino, lo que le valió el Tony al mejor director y obra.

Influido por el autor francés Antonin Artaud y su teatro de la crueldad y por la radical directora inglesa Joan Littlewood, Peter Brook contribuyó al desarrollo de la vanguardia teatral del siglo XX con la introducción en el Reino Unido de obras de Jean Cocteau y Jean Paul Sartre.

En 1970, con Micheline Rozan, fundó en París el Centro internacional de investigación teatral, una compañía multinacional de artistas que viajó por Oriente Medio y África, de la cual se marchó en 2011.

El teatro, la ópera, el cine ─escribió el guion y dirigió películas como "El señor de las moscas" (1963)─ y la escritura destacan así en una trayectoria en la que aseguró no hacer distinciones entre los distintos géneros. Lo que le interesa, admitió, es la "exploración de la vida".

Las artes, en cualquiera de sus declinaciones, pueden "acercar" y "ayudar a la gente en su vida", concluyó Peter Brook quien, según se cuenta, a los 7 años presentó ante su familia una versión de "Hamlet" en la que interpretaba todos los papeles. Toda una vida dedicada a las tablas. (EFE)