La carrera del comediante no es todo risas. Al inicio, "uno la sufre, guerrea, se presenta en bares pequeños y sin ganar plata", recuerda Mateo Garrido Lecca. Cuatro humoristas se ríen de las inseguridades y dificultades del oficio en "Se busca comediante", que se presenta en el Teatro Pirandello.



Cuatro jóvenes que practican stand up comedy ─Carlos Palma, Gachi Rivero, Guillermo Castañeda y Mateo─ trabajan como acomodadores (de medio tiempo) en el teatro. Con sala llena, cuando el elenco no llega a la función, es el turno de estos cuatro humoristas de brillar y salvar el show.



En el transcurso, saldrán a la luz las "dudas existenciales del comediante": ¿soy gracioso de verdad o solo me quieren por mis seguidores en las redes sociales? ¿podré conseguir dinero con esto? ¿luego podré ser reconocido como actor dramático?

"Se busca comediante" es una creación colectiva ─que incluye fragmentos de stand up comedy─ por lo que muchas de estas dudas provienen del propio elenco. "Todos los actores se representan a sí mismos. Si es que hay un mensaje, este sería lo difícil que es ser comediante en nuestro país. Son cosas que a todos nos han pasado y las tratamos de manera lúdica", comenta Rodolfo Reaño, co creador.

Para Mateo Garrido Lecca ─conductor de Studio 92─ un problema del humorista es que no tomen en serio su trabajo. "Para que la gente se muera de risa, primero hay que probar el chiste, no funciona, regresas, lo reescribes, ensayas, fracasas... Se ve el éxito, pero no lo que hay detrás", sostiene.

Carlos Palma, Gachi Rivero, Guillermo Castañeda y Mateo forman parte del Club de la Comedia, que tiene alrededor de ocho años promoviendo el stand up comedy en el Perú. Palma considera que Netflix ha impulsado este estilo de humor con los shows que se encuentran en su plataforma: "nos ayuda un montón. La gente conoce más el arte de hacer monólogos. Cada sábado, que hacemos show con el Club de la Comedia, el público se renueva.

MÁS INFORMACIÓN

Fechas: De jueves a lunes, a las 8:30 p.m. Domingos, a las 7 p.m. Hasta el 4 de febrero.

Lugar: Teatro Pirandello. Av. Alejandro Tirado 274, Santa Beatriz.

Entradas: Desde S/.30 en Teleticket y al teléfono: 505-0550.