Marina Mora se convirtió en madre al dar a luz a su hija Sofía

La exreina de belleza Marina Mora y su esposo, Alejandro Valenzuela, se convirtieron en padres, gracias a fecundación in vitro.

Marina Mora, la recordada exmodelo y exreina de belleza peruana, ha dado a luz a su primera hija, Sofía, a la edad de 43 años, fruto de su matrimonio con Alejandro Valenzuela. La feliz noticia se hizo realidad el 22 de setiembre en una clínica local.

La empresaria dio a luz a su primogénita por cesárea antes de las 40 semanas de gestación, y tanto ella como la bebé se encuentran en perfecto estado.

Marina Mora había compartido previamente detalles sobre su proceso de embarazo, revelando que optó por la fecundación in vitro y cuidó mucho de sí misma durante los primeros tres meses de gestación. “Por 19 años mis hijos fueron la escuela y mis empresas; siempre postergué el hecho de ser mamá hasta encontrar a la persona indicada”, dijo a la revista Cosas.

El baby shower de Marina se llevó a cabo a principios de septiembre y contó con la presencia de familiares y figuras conocidas, como Olga Zumarán, Silvia Cornejo, Fiorella Florez y Laura Huarcayo, quienes celebraron junto a la pareja.

Marina Mora había expresado en una entrevista para la revista Cosas su deseo de formar una familia completa de manera tradicional, y finalmente, con la ayuda de la tecnología y la fecundación in vitro, pudo cumplir su mayor sueño: convertirse en madre.

La exmodelo anunció su embarazo en mayo de este año, compartiendo su alegría con sus seguidores en redes sociales, y reveló el sexo del bebé mientras disfrutaba de unas vacaciones en París, Francia, junto a su esposo Alejandro Valenzuela. Luciendo una blusa rosa, confirmó que esperaban una niña, emocionándose por la bendición que estaban por recibir.

¿Cómo fue la boda de Marina Mora?

Este emocionante momento llega año y medio después del matrimonio de Marina Mora con Alejandro, que se llevó a cabo el 26 de febrero de 2022 en una ceremonia en Pachacamac. La boda fue compartida en las redes, destacando la relación sólida y amorosa que la pareja había construido a lo largo de los años.

Horas antes de celebrarse la boda, la Miss Perú Mundo 2001 compartió una fotografía por medio de su cuenta de Instagram, en la que se la ve junto a su ahora esposo: “Ya no falta nada para que Ale y yo nos casemos. Han pasado más de tres años desde que comenzamos nuestra relación, una relación que ha ido mejorando conforme nos conocemos y nos admiramos más; me encanta saber que me caso con un hombre con valores y que me ama; me da paz, seguridad y estabilidad”.