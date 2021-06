En abril se reportaron las mayores exportaciones de paltas frescas, espárragos frescos, demás frutas, mangos, almidón, entre otros. | Fuente: Andina

Las agroexportaciones continúan avanzando. Solo en abril los enviós agrarios al exterior crecieron en más de 50%, tras sumar US$ 526 millones, según reportó el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

En ese mes la mayoría de productos exportados fueron las paltas frescas, espárragos frescos, mangos frescos, preparaciones alimenticias de harina sémola, almidón, fécula o extracto de malta, pelo fino cardado o peinado de alpaca o de llama, espárragos conservados, arándanos, los demás cacao, alcachofas y mango congelado, entre otros.

Solo las exportaciones agrarias tradicionales alcanzaron US$ 13 millones, 23% más que en el 2020. Mientras que las agroexportaciones no tradicionales obtuvieron US$ 513 millones.

En total, en los primeros cuatro meses del año las agroexportaciones registraron ventas por US$ 2,274 millones, un 16.5% más que lo reportado en el 2020.

La mayoría de envíos correspondió a agroexportaciones no tradicional (US$ 2,204 millones) como uva fresca, palta, mango, espárrago, arándanos, entre otros.

Además, en la canasta de productos no tradicionales las exportaciones de frutas y hortalizas, cuyas ventas alcanzaron los US$ 1,446 millones. Esto representa al 66% de las agroexportaciones no tradicionales.

Los principales países de destino de las exportaciones agrarias peruanas fueron Estados Unidos, Holanda, España, Chile, Hong Kong, Ecuador, China, Inglaterra, México, Alemania.