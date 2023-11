Alberto Otárola: “Anticipamos una recuperación económica en el primer trimestre del próximo año”

Alberto Otárola, presidente del Consejo de Ministros, afirmó que el Perú podrá tener una recuperación económica en el primer trimestre del 2024 gracias a sectores como la minería y la pesca.

"Hemos preparado medidas para apoyar a la construcción, la manufactura y la agroexportación. Medidas concretas. Somos optimistas y anticipamos una recuperación en el primer trimestre del próximo año”, señaló durante su presentación en la CADE Ejecutivos 2023.

Por otro lado, Alberto Otárola responsabilizó al gobierno de Pedro Castillo por los malos resultados económicos que viene afrontando nuestro país desde hace años.

“Todos sabemos que tras la pandemia la recuperación económica se vio interrumpida por la inestabilidad política generada por la gestión interior, que amenazó reiteradamente con cambiar las reglas de juego. ¿Cuál ha sido el resultado? Todos los sabemos: la peor crisis de confianza en las últimas 2 décadas”, increpó en su alocución.

No obstante, Otárola indicó que, pese a las dificultades tras el intento de golpe de Estado, el país continúa funcionando gracias a acuerdos que desde el Ejecutivo vienen implementando junto al sector privado.

“Siempre es bueno recordar, siempre lo digo en todos los foros, que tras el golpe de Estado perpetrado el 7 de diciembre por el gobierno del señor Castillo, la presidenta Boluarte asumió, entre otras trascendentales decisiones, el compromiso de dinamizar la economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible. El camino no ha sido sencillo. La política contraria a la inversión privada del anterior gobierno ya había generado la paralización del país”, agregó.

Migración venezolana

El jefe del Gabinete Ministerial criticó también que en el 2017 se hayan abierto las fronteras para que más de 1 millón de ciudadanos venezolanos ingresen al Perú. Sin embargo, informó que el Ejecutivo ha creado mecanismos para que quienes no se hayan acogido al trámite de regularización migratoria, puedan salir “de manera sistemática” del país.

“En el 2017 se abrieron las puertas, ingresaron más de 1 millón de extranjeros a un país que no tenía los servicios Y de puro buena gente, lo digo con toda sinceridad, decidimos abrir las puertas del país, esto nos ha generado un problema de seguridad. No podemos seguir recibiendo a personas que no vamos a poder incorporar al proceso productivo del país”, mencionó.