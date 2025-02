Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra: "No hay que tenerle miedo al error. Hay que aprender y no volverlo a cometerlo dos veces"

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Se conversó con Aldo Ferrini, CEO de AFP Integra, estuvo en Negocios 360 por RPP y dio a conocer la visión de la empresa con los afiliados, destacando que temas como el liderazgo, el trabajo en equipo y el aprendizaje del error.

Para los jóvenes que buscan crecer en sus carreras, Aldo Ferrini aconsejó tener paciencia y ser conscientes de que las oportunidades llegan si uno está comprometido y demuestra tener valores y resultados.

También enfatizó la importancia de aprender de los errores y no tener miedo a cometerlos.

"No hay que tenerle miedo al error. El error es parte fundamental del crecimiento. Hay que saber aprender del error y no volver a cometerlo dos veces. Hay que ser transparentes. Uno comete un error y no tiene que solucionarlo solo. A veces o muchas veces, es más común necesitar que alguien te ayude a solucionarlo, para eso, tienes que hacerlo público. El error es fundamental para el crecimiento", aseguró.

Liderazgo y gestión en tiempos de cambio

Aldo Ferrini dio a conocer que su liderazgo ha cambiado a lo largo de los años, sobre todo durante la pandemia y los desafíos legislativos. Además, mencionó que el foco de AFP Integra que el afiliado sea el centro de todas las decisiones.

"El afiliado es el que está en el centro, el que tiene que estar siempre en todas las decisiones que nosotros tomamos. Con ello, me refiero a cómo hacer que el fondo que acumula sea el mayor posible al momento de retirarse", afirmó.

Mencionó la fortuna de contar con un accionista comprometido con el sistema previsional en varios países, lo que permite un entendimiento profundo de los beneficios de estos sistemas. También resaltó la importancia del trabajo en equipo y de contar con líderes y colaboradores comprometidos.

"La mejor manera de evaluar la calidad y la confianza que tiene uno con su equipo es si se va de vacaciones tranquilo", comentó.

Desarrollo de talento interno y valores compartidos

Algo Ferrini destacó la importancia de construir talento desde dentro de la organización, validando no solo las capacidades, sino también los valores compartidos.

La mayoría de las posiciones de liderazgo en AFP Integra son ocupadas por personas que han crecido dentro de la empresa.

"Si uno mira el equipo que hoy día lidera e integra, la persona que menos años tiene en la compañía son 10 a 12 años. Hay una construcción de talento, una validación, no solamente de que existen las capacidades, sino de que compartimos valores", explicó.

El CEO de AFP Integra, menciona que han sido pocos los casos en los que personas ajenas a la entidad han asumido puestos de liderazgo, pero la mayoría de veces, son personas que crecen desde a dentro.

Asimismo, recomendó que es necesario construir un equipo donde todos sean capaces de reemplazarte.

"Tengo un equipo en el cual yo confío mucho. Cuando se construye equipos, siempre hay que tratar de tener a la mejor gente posible, que sea mejor que uno. Yo no sé tanto de tecnología, ni de finanzas, como la gente que está en mi oficina; entonces, tienen que saber más que yo", finalizó.

