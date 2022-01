Cuando acudan al banco para recibir su Bono Yanapay deberán portar su DNI físico y su carnet de vacunación, de lo contrario no podrán realizar el trámite. | | Fuente: Andina

Hoy, lunes 17 de enero, termina el cronograma de pagos para los beneficiarios del grupo 4 del Bono Yanapay.

Este apoyo económico ya se pagó a más de 10 millones de lo 13.5 millones de peruanos que deben recibir los S/ 350, tras ser seleccionados por Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis).

Durante esta etapa del bono se estuvo pagando a través de un cronograma a quienes no tienen no tienen cuentas bancarias ni número de celular y a aquellas personas que no pudieron completar el proceso para cobrar en las modalidades anteriores.

Estos beneficiarios debían cobrar directamente en el Banco de la Nación, pero, ¿cómo saber si te correspondía cobrar el subsidio?

Para saber si deberás cobrar en la entidad estatal, o si quieres saber si eres uno de los beneficiarios, deberás ingresar sus datos en la plataforma del Bono Yanapay en el siguiente link: consultas.yanapay.gob.pe.



Otra opción para verificar si debes cobrar el bono es llamar a la línea 101, número disponible de lunes a domingos desde las 7:00 a. m. hasta las 11:00 p. m.

Cronograma

El cronograma de pago se ha establecido acorde al último digito del número de DNI. Por ejemplo, si eres beneficiario y el último digito de tu número de DNI es 9 podrás cobrar hasta hoy, 17 de enero:



0: 2, 3 y 6 de diciembre de 2021.

2, 3 y 6 de diciembre de 2021. 1: 7, 9 y 10 de diciembre de 2021.

7, 9 y 10 de diciembre de 2021. 2: 13, 14 y 15 de diciembre de 2021.

13, 14 y 15 de diciembre de 2021. 3: 16, 17 y 20 de diciembre de 2021.

16, 17 y 20 de diciembre de 2021. 4: 21, 22 y 23 de diciembre de 2021.

21, 22 y 23 de diciembre de 2021. 5: 27, 28 y 29 de diciembre de 2021.

27, 28 y 29 de diciembre de 2021. 6: 30 de diciembre de 2021 y 3 y 4 de enero de 2022.

30 de diciembre de 2021 y 3 y 4 de enero de 2022. 7: 5, 6 y 7 de enero de 2022.

5, 6 y 7 de enero de 2022. 8: 10, 11 y 12 de enero de 2022.

10, 11 y 12 de enero de 2022. 9: 13, 14 y 17 de enero de 2022.

Recuerda que si no llegas a cobrar en tu fecha indicada el Midis ha establecido que el bono podrán cobrarse hasta el próximo año, específicamente hasta el 30 de abril de 2022.

Para ser beneficiario debes estar en situación de vulnerabilidad o pobreza o ser usuario de los programas del Midis (Pensión 65, Contigo, Juntos), tampoco debes estár registrado en la planilla pública ni privada, ni tener ingresos menores a S/ 3,000 mensuales.

¿Cómo cobrar?

Los beneficiarios deberán acercarse a la ventanilla del local del Banco de la Nación más cercano a su vivienda el día que les corresponda acorde al cronograma.

En dichas agencias la atención iniciará a las 6 o 7 a.m de lunes a viernes y desde las 8 a.m. los sábados. Estos horarios pueden variar, pero si deseas saber el horario que maneja el Banco de la Nación puedes ingresar a: www.bn.com.pe/pensandoenti.pdf.

Para ingresar al banco deberán portar con tu DNI físico y su carnet de vacunación, de lo contrario no podrán realizar el trámite.

En tanto, el Banco de la Nación también ha implementado 22 agencias móviles en 10 regiones del país para entregar el bono, las cuales atienden al público de lunes a viernes de 8 a.m. a 5 p.m., y los sábados de 8 a.m. a 1 p.m.

Las agencias móviles de los distritos de Chimbote, Jaén, Cusco, Trujillo, Huamachuco, Chorrillos, Puente Piedra, Ate, Huaral, San Martín de Porres y Pucallpa están instaladas en espacios abiertos, por lo cual no se exige la presentación de carnet de vacunación.

En el caso de los beneficiarios con problemas para trasladarse, estos pueden cobrar a través de terceros con poderes otorgados. Es decir, deberán realizar una carta poder con firma legalizada, poder fuera del registro o poder por escritura pública.