CCL apuesta por las Zonas Económicas Especiales privadas: "El Estado no es buen empresario"

Roberto De La Tore, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), se presentó en Economía Para Todos por RPP y destacó la aprobación de la Ley Marco de Zonas Económicas Especiales (ZEE) como una oportunidad para atraer inversiones, generar empleo y dinamizar las economías regionales.

"Zonas especiales de desarrollo que son públicas no han funcionado. No han tenido éxito por una serie de factores. Está demostrado que el Estado no es buen empresario. La idea es que el privado implemente estas zonas con inversión privada", sostuvo. Frente a ello, explicó que hay requisitos que se deben acatar.

De La Tore explicó que para evitar distorsiones, la ley exige que los operadores privados inviertan al menos 1,500 UIT (unos S/ 8 millones) y presenten un plan de desarrollo con metas claras de inversión y generación de empleo.

Cada zona deberá ser aprobada por ley individual y los beneficios se perderán si no se cumplen los compromisos asumidos. Además, solo se permitirán nuevas inversiones y activos.

Para De La Tore, el Megapuerto de Chancay representa una oportunidad clave para impulsar una primera zona económica especial con empresas de alta tecnología interesadas, como Huawei y la automotriz de autos eléctricos BYD.

“Estás compitiendo con la región. Está República Dominicana, Uruguay, Costa Rica y Ecuador que están en cero", es decir, ofrecen tasas impositivas muy atractivas, por lo que Perú necesita condiciones similares para captar esas inversiones, comentó.

Bajo este marco, el presidente de la CCL destacó la necesidad de formar técnicos calificados que puedan ocupar los nuevos puestos formales y mejor remunerados que se generarán en estas zonas.

“Es una gran oportunidad para que se puedan preparar los jóvenes”, dijo y destacó el impacto que generan las ZEE en otros países.

"Tenemos experiencias exitosas como República Dominicana, que aporta el 3.6 % del PBI y genera más de 183,000 empleos. Uruguay, que también aporta 6 % del PBI y Costa Rica, que es un éxito formidable con 11 % del PBI con más de 187,000 empleos", contó.

De acuerdo con experiencias internacionales, las ZEE pueden llegar a representar entre 3% y 11% del PBI de un país, como sucede en China, Costa Rica, Uruguay y República Dominicana.

¿Qué es una ZEE?

Las ZEE, explicó, son espacios geográficos cerrados, operados por privados, donde se otorgan beneficios tributarios y aduaneros. La norma contempla exoneración del impuesto a la renta por cinco años, escalando progresivamente hasta llegar al 15 % en el año 20.

"Estamos llegando 40 años tarde en comparación con otros países, pero es una excelente noticia. Este mecanismo permitirá atraer inversiones nacionales y extranjeras, generar empleo, dinamizar las economías regionales y todo eso contribuye en el desarrollo del país", señaló el titular del gremio empresarial, que, recientemente, cumplió 137 años.

CTS y AFP: preocupación por medidas populistas

Respecto a la reciente aprobación del retiro del 100 % de la CTS, De La Tore manifestó preocupación:

“Desvirtúa el propósito de la CTS, que es un beneficio que tiene un trabajador ya para enfrentar la contingencia de quedarse sin trabajo en algún momento”, señaló, destacando que los fondos han caído de S/ 22,000 millones en 2021 a S/ 8,400 millones en enero de 2025.

La CCL también rechaza los nuevos intentos de permitir retiros de AFP, advirtiendo que podrían dejar a millones de peruanos sin pensión en el futuro.

El especialista considera que estas medidas se están tomando con una mirada a corto plazo y en contexto electoral. Frente a ello, hay que proteger el sistema previsional y pensar en el largo plazo.