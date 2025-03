Megapuerto de Chancay y Puerto del Callao: MEF anuncia plan piloto de Zonas Económicas Especiales

El ministro José Salardi resaltó que de acuerdo al análisis costo - beneficio “al Perú le sale mucho más eficiente” impulsar esta medida, ya que, entre otros beneficios, generaría recaudación indirecta por otros impuestos.

Chancay y el Callao serán parte del plan piloto de implementación de Zonas Económicas Especiales, según anunció el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, en conferencia de Prensa.

El titular del MEF explicó que tras el análisis costo – beneficio, se ha considerado que establecer una tasa de 0 % de Impuesto a la Renta (IR) a las empresas que operen, por ejemplo, en la zona del Megapuerto de Chancay, como en el Puerto del Callao, impactaría positivamente en el país.

“Consideramos que el 0 % es la mejor medida que puede haber para dar el impulso, porque no solo es lo que se deja de recaudar en algo que no existe, sino que adicionalmente son todos los impactos colaterales que tiene esta medida: generación de empleo, generación de consumo, transferencia de know how, nueva industria y generación de recaudación indirecta por otros impuestos”, precisó Salardi.

En ese sentido, indicó que el plan piloto iniciaría en Chancay y el Callao y posteriormente se extendería a otras zonas del país.

“Se va a empezar con un piloto especial, que entiendo se cae de maduro que va a tener que ser en la zona de Chancay y el Callao y sobre esa línea iremos avanzando, viendo la experiencia y sobre esa validación viendo que se puedan sumar otras zonas”, añadió.

Reforma de Alianzas Público – Privadas

De otro lado, el ministro de Economía indicó que la propuesta legislativa para la reforma de Alianzas Público – Privadas (APP), trabajada con ProInversión, ya está lista y señaló que se viene conversando con diferentes bancadas del Congreso.

“Me parece una reforma muy potente, porque permitirá reducir de manera sustancial los plazos que se tienen hoy en día. Va a ser una reforma que va a permitir un giro de 180 grados”, puntualizó.