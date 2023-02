Siete de cada diez estudiantes que trabajan al mismo tiempo, acuden a una institución privada. | Fuente: Andina

En el Perú, 5 de cada 10 peruanos estudian y trabajan, según un análisis del portal de empleos Bumeran. El deseo de ganar más dinero, tener experiencia laboral o conseguir independencia económica, son algunos motivos que los impulsa a esforzarse de esta manera.

Justo Zaragoza, director de la Asociación Educación al Futuro, detalló que esta necesidad por combinar ambas actividades generó un incremento de carreras virtuales, en su mayoría provenientes de universidades e institutos privados, las cuales absorben al 70 % de la demanda.

“Las universidades se han adecuado a este sistema de manera que muchos de los jóvenes que están trabajando puedan acceder a programas para gente que trabaja y esto por un lado mejora los sueldos de quienes estudian, pero también mejora la productividad”, refirió.

Según el vocero, durante los últimos 20 años “la economía en el Perú creció cinco veces y esto por supuesto ha sido acompañado por los profesionales y técnicos que egresan de la universidad, pero básicamente la universidad pública no ha variado, los que han crecido son las universidades e institutos privados”.

¿Por qué es importante tener estudios superiores?

Según el INEI, la cantidad de peruanos que culminaron la secundaria es mayor al total de ciudadanos con estudios superiores. La diferencia entre los dos grupos se observa en el sueldo. Quien cursó estudios superiores universitarios o no universitarios puede duplicar los ingresos de otro con solo secundaria completa.

¿Qué alternativas podemos aprovechar para generar más ingresos?

Una pensión en promedio cuesta desde S/ 600 a más, según la Asociación Educación al Futuro informó. Este costo, muchas veces no puede ser asumido por los estudiantes, sobre todo los menores de 24 años cuyos ingresos según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) pocas veces superan los S/ 1 500.

María Laura Cuya, profesora de finanzas de Pacíficos Business School, manifestó que un estudiante podría aprovechar su tiempo libre para generar ingresos económicos, esta alternativa también le permitirá acumular experiencia laboral y fortalecer habilidades como trabajo en equipo y servicio al cliente.

“Puedes buscar trabajos en línea, puedes llevar las cuentas de redes sociales o comunity manager, puedes escribir, tomar fotos, diseñar. Otro punto son empleos de medio tiempo que derrepente ahora no te interesa, pero te ayuda a tu formación futura y como estudiante te suma porque has vivido esa experiencia y has ganado haciéndolo”, precisó.

Sin embargo, debemos aprender a organizar nuestras finanzas y reducir gastos innecesarios para que los ingresos alcancen, precisó María Ramos Cavero, coordinadora de contabilidad y finanzas en la Universidad Privada del Norte.

“Puedes reducir gastos, si organizas mejor los tiempos; por ejemplo, preparar tus alimentos en lugar de comer fuera, evalúa trasladarte a tu centro laboral o de estudios en bicicleta, y si tienes deudas en diferentes bancos organiza todas en una sola, finalmente considera una reserva entre el 20 y 30 % de tus ingresos que puedes administrar a través de las diferentes modalidades que ofrecen las entidades financieras”, destacó.