La Confiep señala que ante la falta de impulso para la reactivación económica los peruanos se verán afectados. | Fuente: Andina

La semana pasada el presidente Pedro Castillo, junto a un grupo de ministros, realizó su primera gira en México y Estados Unidos con el objetivo de conversar con inversionistas, asegurando que se daría seguridad jurídica a los empresarios.

Sin embargo, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep) advierte que estos esfuerzos se verían afectados tras las recientes declaraciones del premier Guido Bellido, mediante la cual amenazaba con una nacionalización de Camisea si no se acordaba una renegociación.

El presidente de la Confiep, Oscar Caipo, señaló que este mensaje del premier resulta negativo para la generación de confianza y estabilidad que requiere el país para que las empresas puedan seguir invirtiendo.

"El gobierno en la última semana ha hecho un viaje a Estados Unidos a tratar justamente de construir confianza debido a todas las cosas que se dijeron durante la campaña, y luego de haber tratado de generar esa confianza en un solo tuit ese viaje y horas invertidas básicamente desaparece", comentó Caipo.

Luego del tuit del presidente del Consejo de Ministros, el jefe de Estado respondió en Twitter que cualquier renegociación se dará con respeto irrestricto al Estado de derecho. Pero, Caipo considera que este mensaje no es suficiente.

"Hay que dar señales mucho más claras para transmitir esa confianza que requiere el país", dijo en RPP Noticias.

El representante de la Confiep resaltó que este no es un problema de generación de recursos, sino en como se gestionan y cómo se ejecutan los recursos obtenidos por el sector de hidrocarburos.

Asimismo, comentó que esta situación de incertidumbre genera que la economía no se dinamiza afectando a los ciudadanos.

"Mientras que la economía no se dinamice se afectan, porque no hay empleo y sin empleo no hay ingresos. Por otro lado el tipo de cambio sigue por encima de S/ 4", precisó.

Cabe mencionar que una de las razones por las que los precios de los productos básicos suben es el alza del dólar, pues gran parte de esos productos requieren de insumos importados que son cobrados en dólares.