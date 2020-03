Estas serían los nuevos horarios para los centros de atención y para las bancas por teléfono. | Fuente: Andina

La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) autorizó a las entidades financieras del país la modificación de sus horarios ante el Estado de Emergencia.

Los bancos, seguros, AFP y cooperativas deberán establecer nuevos horarios de atención acorde a la restricción de desplazamiento del público.

Este horario deberá tener en cuenta el mínimo de horas que debe cumplir cada entidad.

De acuerdo con sus plataformas oficiales estos son los horarios establecidos:

En el caso del BBVA el horario cambiará desde este jueves 19 de marzo es de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. de lunes a sábado. Mientras que, el domingo el horario es de 10:00 a.m. a 4:00 p.m.

Las agencias de BCP atenderán durante la 10 a.m. y 2 p.m. de lunes a viernes. No atenderán los sábados.

Su banca por teléfono solo funcionará de lunes a sábado de 9:00 a.m. a 4:30 p.m.

Interbank atiende de lunes a viernes entre las 10 a.m. y las 4 p.m. Los sábados solo de 10:00 a.m. a 1:00 p.m. Además, su banca telefónica atiende de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Scotiabank abrirá sus agencias solo de lunes a viernes de 10:00 a.m. a 4:00 p.m. Pero su call center sí estará activo toda la semana de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

Por su parte, el Banco de la Nación anunció que desde la fecha atenderán desde las 8:30 a.m. a 1:30 p.m.