La SNI señala que la economía ya se está reactivando y tiene los indicadores apropiados para lograr que a fin de años se recuperen los empleos que se perdieron por la pandemia. | Fuente: Andina

El cambio de la Constitución, a través de la convocatoria de una Asamblea Constituyente, es uno de los temas que queda en incertidumbre para el bicentenario del Perú.

La propuesta ha sido realizada por el candidato presidencial, Pedro Castillo. Sin embargo, esto tendría implicancias para la economía del país, según la Sociedad Nacional de Industrias (SNI).

"Una Asamblea Constituyente haría perder millones de trabajos en los próximos cinco años", aseguró Ricardo Márquez, presidente de la SNI, a RPP Noticias.

El representante del SNI señala que actualmente la economía ya se está reactivando y tiene los indicadores apropiados para lograr que a fin de años se recuperen los empleos que se perdieron por la pandemia. Sin embargo, una nueva crisis política y social generaría un clima de inestabilidad para las inversiones.

"Cualquier inversionista, yo habló por los grandes, medianos y pequeños, debe tener una proyección, una estabilidad. El hecho de querer meter US$ 5,000 millones en una nueva mina acá no será posible si se tiene el tema de cambio de la Constitución. Los empresarios sabemos que hay errores graves que se tienen que cambiar, se pueden hacer a través de este nuevo Congreso", señaló.

Asimismo, indicó que otro factor importantes para la economía del Perú en los próximos cinco años son los profesionales que estarán encargados del Ministerio de Economía y el Banco Central de Reserva (BCR).

Márquez respaldó la idea de mantener a Julio Velarde al frente del BCR, pues el economista da tranquilidad al mercado financiero.

“En este caso puede gustarle o no lo que hizo el señor Velarde en los últimos años, pero yo lo he constatado y las calificadoras de riesgo, lo que ven los inversionistas, tienen plena confianza en él. Es decir, no solo es una personalidad dentro del Perú, sino también a nivel mundial porque es una persona que en tiene buen manejo en sus funciones”, dijo el representante del gremio empresarial.

Respecto a quien se debería quedar al mando del Ministerio de Economía, Márquez consideró a Pedro Francke, integrante del equipo técnico de Perú Libre, como una buena opción para esa cartera.