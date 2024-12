Ministerio de Energía y Minas espera formalizar a 20 mil mineros con extensión de seis meses del REINFO

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Al menos 20,000 mineros artesanales y pequeños serían formalizados por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en el marco de la ampliación el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) por seis meses más gracias a la decisión del Congreso de la República.

El dictamen coincide con el plazo de seis meses que buscaba dar el Minem en el proyecto de ley MAPE, para concretar esta tarea.

Un día antes de ser censurado por el Parlamento, el entonces titular del MINEM, Rómulo Mucho, había adelantado en “Diálogos Mineros” del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), que 20,000 mineros habían mostrado interés por formalizarse con la iniciativa del Gobierno.

“Estamos hablando de casi 86,000 personas que tienen Reinfo, pero más o menos 20,000 han mostrado por lo menos interés. Estimamos que sí podrían formalizarse en los próximos meses”, refirió Mucho.

SNMPE lamentan decisión del Congreso de ampliar el REINFO

En tanto, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Víctor Gobitz, lamentó que el Poder Legislativo haya ampliado el REINFO, a pesar de que se les solicitó en reiteradas ocasiones no continuar con medidas que no han dado resultados en 22 años y que solo permite que los mineros ilegales no sean procesados.

“El Congreso debió dedicarse a solucionar el problema de fondo y, por tanto, debatir de manera técnica la Ley MAPE, perfeccionarla y aprobarla, con el objetivo de lograr una norma rectora”, puntualizó Góbitz en un pronunciamiento.

Asimismo, el titular de la SNMPE invocó al nuevo ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, para que trabaje de manera conjunta con el Congreso de la República y a través de un análisis y debate técnico, se logre definir y aprobar una nueva Ley MAPE.