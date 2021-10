En el mercado paralelo hoy compran el dólar a S/4.00 y lo venden a S/ 4.05. | Fuente: Reuters

Esta semana el tipo de cambio retrocedió hasta a S/ 3.97 en el mercado interbancario, niveles no visto en dos meses.

La caída del dólar en los últimos días se debe principalmente a que los inversionistas ven mayores señales de moderación de parte del Gobierno, luego de un cambio de gabinete ministerial y la ratificación de Julio Velarde en el Banco Central de Reserva (BCR).

"El Gobierno está dando señales de moderación y eso ha generado que la desconfianza baje un poco y que la incertidumbre también se reduzca", señala Patricia Lengua, profesora investigadora de la Facultad de Economía de la UPC.

Además, hoy el retroceso de la divisa también se dio a nivel global, impulsado tras conocerse el aumento de la inflación en Estados Unidos. Pero, ¿el dólar podría seguir retrocediendo en los próximos días?

Pese a que los recientes mensajes del Poder Ejecutivo aseguran que la Asamblea Constituyente no es una prioridad, la economista advierte que esto aún no queda del todo claro.

"Estos mensajes no son totalmente claros porque por otro lado hay un mensaje contrario, los cambios en los ministerios no dan todavía señales claras, son transitorios. Mientras los mensajes no sean más de largo plazo y el nuevo Gobierno se rodee de cuadros competentes y reduzca la incertidumbre, la tendencia del tipo de cambio va a seguir siendo la misma", comentó Lengua.

Hace unas semana el presidente del BCR, Julio Velarde, comentó que en un escenario sin incertidumbre política, el dólar podría estar entre S/ 3.60 y S/ 3.70.

“Lo que mueven los mercados financieros es la ambición y el miedo. Lo que ha movido esta presión cambiaria ha sido miedo”, dijo Velarde a mediados de septiembre.

Pero, para los analistas consultados en la última encuesta de expectativas macroeconómicas del BCR el dólar cerraría el entre S/ 4.10 y S/ 4.15.

Por su parte, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) fue más optimista con las proyecciones del dólar para el cierre de este 2021. Según el Macroeconómico Multianual (MMM) el billete verde cotizaría a S/ 3.95 a fin de año.