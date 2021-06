Solo en abril, las inversiones mineras alcanzaron los US$ 352 millones. | Fuente: Andina

Moquegua, Ica y Áncash son las regiones que concentraron el 50.2 % de las inversiones en el sector minero entre enero y abril de este 2021, según datos del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

El Boletín Estadístico Minero (BEM) del Minem indica que en total en esas tres regiones se ejecutó un monto de US$ 1,298 millones.

La mayoría del monto reportado corresponden a la construcción del proyecto Quellaveco (Moquegua), de Mina Justa (Ica) y a las operaciones de Antamina (Áncash).

Entre enero y abril, en Moquegua se ejecutaron US$ 366 millones; en Ica se invirtieron US$ 150 millones; y en Áncash el monto ascendió a US$ 135 millones.

Otras regiones que destaca en minería son Junín, US$ 109 millones; Apurímac, US$ 76 millones; y Tacna, US$ 68 millones.

Solo en abril las inversiones mineras alcanzaron un total de US$ 352 millones, un 34.4% en comparación con el mismo periodo del 2020.