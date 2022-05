El arroz continúa por encima de los S/3

La exoneración del IGV no está mitigando el alza de los precios, contaron los vendedores del mercado Lobatón en el distrito de Lince, a donde acudió RPP Noticias para conocer el precio de los principales productos de la canasta básica familiar.

En el caso del arroz, los precios en este mercado no bajan de los 3 soles, incluso el más caro alcanza los S/ 4.5, todo depende de la marca y la calidad de este producto.

“Está subiendo el arroz nacional y el azúcar ha bajado un poco. El arroz subió S/10 o S/20 el saco para venderlo a S/4, el azúcar también lo estamos vendiendo al mismo precio. Después han subido las cosas importadas, la cancha subió un poco, entre S/0.50 S/1.00 el kilo”, refirió Isabel Tenorio, vendedora de abarrotes.

¿Precio del pollo hoy 25 de mayo?

Hace una semana, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) advirtió que el precio del pollo no bajó a pesar de la exoneración del IGV, esto también lo confirmó otra vendedora.

“Hoy encontramos al pollo a S/9.5 el kilo, no me explico que digan que el pollo iba a estar más barato, pero el IGV no lo ha bajado, no ha habido variación, al contrario, subió más. Yo compro a S/8.30 y lo vendo a S/9.50 por las bolsas, el taxi, la pelada y todo lo demás”, precisó María Elena Campos.

Los huevos también se elevaron, en este mercado encontramos el kilo de huevos a S/9.80, S/10 y el más bajo a S/7.50. La Asociación Peruana de Avicultura anunció que la producción de este insumo bajó en un 0.5% y a partir de junio, el precio podría incrementarse.

Precio de hortalizas podrían elevarse

El alza de los productos se debe al incremento en el fertilizante, que cuatriplicaron su precio. La urea por ejemplo se elevó a 240%. Por ahora, no se observó más alza en las verduras; sin embargo, los productores ya anunciaron a los minoristas que las hortalizas podrían elevarse.

“La espinaca se elevó a S/8 el kilo porque no hay mucha cosecha, la zanahoria también está cara. Lo que nos dijeron es que se iba a incrementar por el precio de las semillas y la urea, las hortalizas como la lechuga, espinaca, el apio, pero no nos dijeron en cuánto tiempo”, manifestó Pedro Laredo.