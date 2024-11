Exportaciones crecen en 14.6 % hasta septiembre, pero hay subsectores que no se recuperan: ¿Cuáles son?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Las exportaciones sumaron $ 53,651 millones entre enero y septiembre del 2024, representando un incremento de 14.6% frente al mismo periodo del 2023 ($ 46,813 millones). Esta cifra se vio impulsada, sobre todo, en los últimos 5 meses; así lo informó el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de la Asociación de Exportadores CIEN-ADEX.

El gremio indicó que solo en el mes de septiembre, los despachos ascendieron a $ 6,644 millones (un incremento de 16.5 %), siendo el quinto mes consecutivo con un alza: 27.9 % en mayo, 12.4 % en junio, 37 % en julio y 27.6 % en agosto.

No obstante, hay sectores que no tienen una mirada positiva. Julio Pérez Alván, presidente del gremio, expresó su preocupación por la caída de 5 sectores en estos 9 meses: textil (-0.8 %), pesca para consumo humano directo (-25.1 %), minería no metálica (-12.2 %) y maderas (-15.8 %). Además, en el rubro primario cayeron los hidrocarburos (-4 %).

“Son 4 con valor agregado que aún no se recuperan, es decir, las más intensivas en mano de obra. Este resultado nos indica que debemos incidir en un trabajo conjunto con el sector público a fin de promover la inversión privada, identificar y apoyar nuevos motores que sumen a la recuperación del Perú y llegar a más mercados”, dijo.

Sin embargo, rubros como la agroindustria, siderometalurgia y metalmecánica, sí registraron montos históricos; pero las confecciones y maderas, todavía continúan por debajo de su máximo (2008).

Detalle de exportaciones en cifras

De acuerdo con el Reporte de Exportaciones de septiembre de 2024, los envíos de productos tradicionales alcanzaron los $ 39,671 millones, lo que representa un crecimiento del 17.2 %. La minería experimentó un aumento con envíos de $ 33,701 millones (15.7 %), la pesca primaria registró $ 2,072 millones (108.4 %), y el sector agropecuario alcanzó $ 817.4 millones (46.6 %). Por otro lado, los envíos de hidrocarburos disminuyeron en un 4 %, con un valor de $ 3,080 millones.

Dentro de la oferta, el cobre y el oro fueron los productos más destacados, representando juntos el 60.8% del total exportado. Otros productos relevantes incluyeron cátodos de cobre refinado, harina de pescado, hierro, zinc, molibdeno, gas natural, plomo y plata. Los principales destinos de estas exportaciones fueron China ($ 18,671 millones), seguido por India, Japón, Canadá, Estados Unidos, Suiza, Emiratos Árabes Unidos, Corea del Sur, Brasil y Chile.

En cuanto a las exportaciones no tradicionales, estas sumaron $ 13,980 millones, reflejando un crecimiento del 7.9 % en comparación con el mismo periodo de 2023 ($ 12,951 millones). Seis de sus diez subsectores principales presentaron resultados positivos: agroindustria (18.4 %), confecciones (0.9 %), metalmecánica (1.3 %), productos químicos (11.1 %), siderometalurgia (17 %) y otros (19.9 %).

La palta se destacó como el producto no tradicional de mayor valor FOB, con exportaciones de $ 1,220 millones, lo que representó el 8.7 % del total y un incremento del 28 %. Otros productos relevantes fueron los arándanos, cacao en grano, uvas, fosfatos de calcio naturales, alambre de cobre refinado, pota congelada, espárragos, mandarinas y zinc sin alear.

Estados Unidos lideró como principal destino de las exportaciones no tradicionales, con $ 4,058 millones, representando el 29% del total y un aumento del 12.7%. Completaron el top diez de destinos Países Bajos, Chile, España, Ecuador, Colombia, México, Brasil, China y Bolivia.

Por último, la región de Lima y Callao exportó $ 13,090 millones, lo que representó un incremento del 18.3 % y el 24.4 % del total de envíos. La región Costa, que concentró el 51 % de las exportaciones, mostró un crecimiento del 10.9 %. Las exportaciones de la zona Andina también aumentaron un 18.4 %, representando cerca de un cuarto de las exportaciones nacionales (23.2 %).

Aunque en general la zona Andina mostró resultados positivos, los envíos desde Apurímac y Huancavelica disminuyeron. En estas regiones, los principales productos exportados fueron el cobre y sus concentrados, así como las paltas, respectivamente.