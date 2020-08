Agricultores a nivel nacional recibirán préstamos con tasas altas de cobertura a fin de contar con liquidez | Fuente: RPP

A fines de julio el Ejecutivo publicó el Decreto de Urgencia que creó el Programa FAE-Agro para beneficiar a los agricultores y asegurar la campaña agrícola 2020-2021 que inicia este mes y continuar con el abastecimiento de alimentos para todos los peruanos. Por su lado, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) publicó el reglamento.

Es decir, en los próximos 10 días se iniciarán los desembolsos de préstamosque beneficiará a 270 mil productores agropecuarios a nivel nacional.

Se establece que la garantía del Gobierno nacional se otorga a los créditos garantizados emitidos por Cofide a las entidades financieras o cooperativas de ahorro y crédito (coopac) a fin de financiar las carteras de préstamos originadas por estas instituciones, cumpliendo los criterios de elegibilidad de los pequeños productos agrarios.

Requisitos para ser beneficiarios

Son elegibles como beneficiarios del FAE-Agro quienes cumplen los siguientes requisitos

-Los pequeños productores agrarios que obtengan créditos para capital de trabajo que sean destinados a la campaña agrícola 2020-2021.

-También los que se encuentren clasificados en la categoría de “Normal” o “Con Problemas Potenciales” (CPP) en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) al 29 de febrero del 2020.

-En caso el productor agrario se financie a través de una cooperativa de ahorro y crédito (coopac), y no cuente con información en la central de riesgo de la SBS, y resulte aplicable se debe considerar la información de las centrales de riesgo privados al 29 de febrero del 2020.

-De no contar con clasificación a dicha fecha, el pequeño productor agrario no tiene que haber estado en una categoría diferente a la categoría “Normal”, considerando los 12 meses previos al otorgamiento del préstamo.

También se considerarán con categoría “Normal” aquellos que no cuenten con ninguna clasificación en los últimos 12 meses.

-Adicionalmente, en tanto el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri) implemente el Padrón de Productores Agrarios y sus Organizaciones en la Cadena de valor, los pequeños productores agrarios acreditan que trabajan la tierra de forma directa en extensiones de hasta cinco hectáreas y que califica en la categoría de “Agricultura familiar intermedia” o “Agricultura familiar consolidada”.

Garantía



El límite de la garantía individual que otorga el FAE-Agro es para los créditos destinados únicamente a capital de trabajo de los pequeños productores agrarios, y es otorgada a través de Cofide a las entidades financieras y coopac.

Así los créditos de capital de trabajo otorgados con recursos del FAE-Agro hasta 15,000 soles cuentan con un 98% de cobertura, mientras que los préstamos entre 15,001 y 30,000 soles poseen un 95% de cobertura.