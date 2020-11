El mandatario adelantó la postura del Ejecutivo ante una insistencia sobre la norma de retiro de fondos de la ONP desde el Congreso. | Fuente: Presidencia Perú

El presidente de la República, Francisco Sagasti, aseguró la noche de este domingo que si el Congreso aprueba por insistencia la devolución de aportes de la ONP, su Gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional.

El mandatario señaló que esta iniciativa no es factible, pues iría contra la estabilidad económica que necesita el país para su desarrollo.

Agregó que el Ejecutivo ya observó la norma y que si el Congreso insiste con el tema, no hay duda de que recurrirán al máximo intérprete de la Constitución.

“En ese caso ya pasó por el Ejecutivo y se observó y si se pasa por insistencia, lo llevaremos al Tribunal Constitucional, que quede perfectamente claro ese tema”, manifestó Sagasti en entrevista desde Palacio de Gobierno.

El mandatario señaló también que desde el Ejecutivo consideran que la aprobación de este proyecto no es viable, debido a la crisis que afrontó la economía debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19.

“Que quede perfectamente claro nosotros no consideramos que aprobar este proyecto de retiro masivo de la ONP no es viable, no es conveniente en este momento crítico”, agregó el presidente.

Sagasti manifestó también que los parlamentarios que están detrás de esta iniciativa saben lo que podría generar para la economía del país. Sin embargo, insisten en que esta sea aprobada, pese a que implicaría la afectación de los aportantes.

“Yo creo también que algunos de los que proponen eso saben que no es posible, saben que están usando argumentos que apelan a la ciudadanía, pero en realidad significa en la práctica dejar sin pensión a 600 000 mayores de 65 años y crear huecos enormes que a futuro dejarán sin pensión, lo saben se les ha explicado hasta la saciedad”, dijo.