El Gobierno señala que los umbrales de compras no gravadas deben ser bajos, ya que constituyen una competencia desleal para productores y comerciantes nacionales que sí pagan impuestos. | Fuente: EFE

La importación de productos con un valor de hasta US$ 200 están exoneradas del pago del Impuesto General a las Ventas (IGV), que es de 18%. Pero, esto podría cambiar en los próximos meses.

Una de las medidas planteadas por el Gobierno en su reforma tributaria, que se daría si el Congreso le otorga facultades legislativas, busca reducir el monto máximo de exoneración del IGV.

El Poder Ejecutivo indica que esta reducción en la exoneración del impuesto se daría acorde a recomendaciones internacionales, pues "los umbrales de compras no gravadas deben ser bajos, ya que constituyen una competencia desleal para productores y comerciantes nacionales que sí pagan impuestos".

La propuesta planteada por el Gobierno de Pedro Castillo no precisa a cuánto bajaría el monto máximo para exonerar importaciones del IGV, pero precisó dos ejemplos.

"En la Unión Europea desde el primero de julio de este año todas las importaciones pagan IVA y únicamente no se gravan con arancel las importaciones de menos de 22 euros. Chile también ha reducido el umbral del valor de importaciones no afectas de impuestos de US$ 200 a US$ 30", sostienen.

¿Cómo afectaría a los consumidores?

Los analistas advierten que la medida podría generar un sobrecosto para las importaciones de personas naturales, y afectar el desarrollo de emprendimientos.

“Esto va a generar que el mayor costo se traslade al consumidor en el precio final”, señaló Miguel Ludeña, asociado senior del área tributaria del estudio Rebaza Alcázar & De Las Casas, al diario Gestión.

Asimismo, comentó que el monto adicional de recaudación que generaría esta medida no sería significativo para el Estado.

“El límite debería mantenerse. Si baja, el aumento en la recaudación no sería significativo. La exoneración no es usada para importar bienes de lujo o solo por personas de alto patrimonio, como estaría pensando el Ejecutivo, sino que es usada sobre todo por el segmento B y C de la población. Y para el desarrollo de pequeños negocios”, indicó.

Ludeña agregó que la propuesta tampoco menciona si se mantendría o no la exoneración del costo de derecho arancelario que es de 4% del valor del producto, lo cual podría encarerar aún más la importación.