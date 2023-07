Llega la 'grati', pero ¿quiénes podrán recibirla esta semana?

Esta semana los trabajadores del sector privado deben recibir el depósito de la gratificación de Fiestas Patrias, correspondiente a julio 2023, pero no todos los peruanos recibirán este dinero extra.

A nivel nacional solo un 26% de los trabajadores son formales, es decir, solo tres de cada diez peruanos empleados tienen un puesto de trabajo con beneficios sociales. Sin embargo, parte de estos trabajadores no necesariamente reciben gratificaciones.

Un estudio de Datum precisa que solo un 15.1% de los peruanos recibirán 'grati' durante estas Fiestas Patrias, es decir, solo dos de cada diez empleados. Esto se debe no solo al alto nivel de informalidad, sino también a los requisitos que se deben cumplir para recibir el pago adicional.

¿Quiénes pueden recibir la 'grati'?

La ley N.º 27735 establece que para que un trabajador recibir la gratificación debe tener al menos un mes completo en la empresa anterior al mes en que se paga la 'grati'.

Asimismo, el empleado debe estar trabajando durante la primera quincena de los meses en los que se paga este beneficio, en este caso en julio.

Los especialistas señalan que para este pago no importa la modalidad en la que esté contratado el trabajador siempre que sea del sector privado.

"Sin importar la modalidad bajo la cual hayan sido contratados los trabajadores, ya sea contrato a plazo indeterminado, a plazo fijo, a tiempo completo o tiempo parcial, les corresponde la gratificación", indica Mauricio Matos, Socio del Área Laboral de EY Perú.

¿Cuánto deben recibir?

Los expertos indican que los empleados que hayan laborado todo el periodo de enero a junio y se encuentre laborando en la empresa al 15 de julio, la gratificación corresponderá, en promedio, a una remuneración mensual.

"Y, para aquellos que hayan laborado más de un mes en dicho periodo, pero menos de 6 meses, les corresponderá una gratificación proporcional de acuerdo con los meses efectivamente laborados entre enero y junio", sostiene Matos.

Respecto a los trabajadores de las pequeñas empresas, contratados después de la inscripción de la compañía en el Registro de Micro y Pequeña Empresa (Remype), la ley establece que les corresponde medio sueldo de gratificación.

¿Quiénes no podrán cobrar gratificación?

No podrán recibir este beneficio laboral aquellos empleados que hayan acordado con la empresa percibir una "remuneración anual integral". La 'grati' y la CTS ya se encuentran incluidas en ese pago.

Otros trabajadores que no pueden recibir la gratificación son los trabajadores independientes, pues no están sujetos a subordinación laboral con la empresa y no se encuentran en planilla, sino que están regulados por el código civil de locación de servicios.

Asimismo, tampoco se entregará gratificación a los practicantes, pero ellos sí reciben una subvención extra por cada seis meses de trabajo.