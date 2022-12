La inflación en el Perú es la más alta en los últimos 20 años. | Fuente: Andina

La inflación anual en el Perú continúa superando el 8% a nivel nacional, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), por encima del 1% a 3% ideal que establece el Banco Central de Reserva (BCR).

El jefe del Instituto Peruano de Economía (IPE), Víctor Fuentes, advierte que con estos resultados estaríamos teniendo la mayor alza de precios de los últimos 20 años.

"La inflación anual está en niveles que no veíamos hace 20 años, es una inflación muy alta y que ha probado ser más persistente de lo que inicialmente se pensaba. A inicios del 2022 se esperaba que a diciembre del 2022 íbamos a estar con una inflación de 3.5% y en realidad es probable que la cerremos con una inflación de alrededor del 8.1%", explicó.

Este año las mayores alzas las reportaron los alimentos, pues esta categoría subió más de 13%. Algunos de los productos que encarecieron más fueron el aceite, las harinas, el azúcar, la papa y otros vinculados a malas cosechas.

Pero, ¿por qué este 2022 estuvo marcado particularmente por la subida de precios? El economista Elmer Cuba precisa que las razones del alza son principalmente internacionales, por el mayor costo de insumos, que en parte se generó por la guerra entre Rusia y Ucrania.

“El grueso son factores internacionales, tiene que ver con el aumento del petróleo que ha subido casi 100% y también el trigo, el maíz, la soya, que son insumos básicos para el pollo, para las harinas y aceite. Todos son de origen importado. gran parte de la inflación peruana tiene que ver con la canasta importada y sus efectos en los bienes locales, la gente también sube sus propios precios para no perder espacio”, comentó.





Los precios de los insumos importados subieron 13.6% hasta septiembre, según el BCR. | Fuente: BCR

La inflación ha generado que los ingresos de los hogares alcancen para comprar menos productos. El IPE estima que, solo en Lima Metropolitana, la capacidad de gasto de las familias se ha reducido en unos 150 soles.

La representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), Mariana Escobar, precisó que el alza de precios hace que la brecha entre los alimentos y los consumidores sea cada vez mayor y ahora cerca de la mitad de la población está afectada por la inseguridad alimentaria.

“¿Quiénes son las personas que están en esta situación? las personas que están en situación de pobreza y pobreza extrema, las personas que están en los padrones de los programas sociales. A esto se suma esta franja muy vulnerable que es la clase media peruana que son las personas que han logrado salir de la situación de pobreza, pero que están flotando justo en la línea de pobreza y cualquier shock golpea muy duro sus medios de vida”, dijo a RPP.

La representante de la FAO sostiene que aunque la inseguridad alimentaria afecta a 16 millones de personas en el Perú, actualmente quienes están en situación muy crítica, y pueden pasar hambre un día o más pues no tienen una alimentación asegurada, son alrededor 6.7 millones de personas.

Inseguridad alimentaria afecta a más de la mitad de peruanos, según la FAO. | Fuente: FAO

Inflación en el 2023

Pese a que el BCR espera que la inflación tenga una fuerte rebaja en marzo del 2023, e incluso se estima que baje al nivel ideal durante los últimos seis meses del próximo año, aún hay riesgos.

“Lo más probable es que en el caso peruano la caída de la inflación no sea tan rápida porque tenemos una sequía y problemas en la importación de urea, de tal manera que la inflación todavía no va a caer. No creo que suban mucho más, pero no van a caer tan rápido y la inflación va a ser un problema en la primera parte del 2023 ”, comentó Elmer Cuba.

Hace poco el presidente del BCR, Julio Velarde, advirtió que el último dato de precios mostraba una inflación inaceptable e indicó que, de no bajar los precios internacionales de alimentos y energía, sería posible que la inflación baje poco y se estanque en un nivel alto de cerca del 4%.