Julio Velarde, presidente del BCR. | Fuente: Andina

El mes pasado la inflación tuvo una ligera alza, llegando a 8.45% anual, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), cuando lo ideal sería que esté entre 1% y 3%.

Para el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, esta es una "inflación inaceptable", pues pone en riesgo al país de quedar con un alza de precios de 6% en el año.

Pese a que el BCR estima que a partir de marzo del 2023 la inflación muestre una fuerte baja y llegue a un rango meta de entre 1% y 3% en los últimos seis meses del próximo año, existe el riesgo de que esta situación no ocurra.

Velarde indica que el temor de los bancos centrales no es que la inflación no baje, sino que se quede estancada en un nivel muy alto.

"El peor escenario es que baje y se quede en 4% anclada. Ese es el gran temor que se tiene. No que no baje, sino que no baje lo suficiente", dijo Velarde durante su exposición en la Cámara de Comercio Americana del Perú.

Según el jefe del BCR, para que la inflación regrese al nivel ideal en la segunda mitad del 2023, se debe tener un escenario en el cual los precios de los alimentos no suban o caigan ligeramente por las tendencias internacionales y que la energía tampoco suba.

Ante esto, Velarde también indica que aún no es posible afirmar que el BCR detendrás las alzas de tasas de interés, pese a que considera que la mayor parte del ajuste ya se ha hecho y agregó que "las decisiones van a depender de los datos".