José Arista se disculpa con el Consejo Fiscal por calificativo a Alonso Segura: "No fue el adecuado"

José Arista, ministro de Economía y Finanzas, se presentó en Las Cosas Como Son por RPP y se refirió al calificativo que expresó anteriormente, hacia el Consejo Fiscal, cuando calificó de "inepto" a Alonso Segura, presidente de la entidad: "No fue lo adecuado".

"Fue un comentario. De repente no fue el adecuado. Aprovecho tu programa para pedirle disculpas si es que le he ofendido. No fue mi intención. Mi intención era sentarnos, conversar y mejorar la Ley de la Responsabilidad Fiscal", dijo al iniciar.

Sobre la posibilidad de reunirse con el Consejo Fiscal, sostuvo que "siempre. El Consejo Fiscal tiene grandes economistas, sobre todo Valderrama, que es un maestro para mí, Diego Macera, Escobedo. Cómo voy a descalificarlos a ellos, descalificarlos es descalificarme a mí mismo".

En este marco, reconoció que uno de los principales desafíos económicos es el déficit fiscal, que cerró en aproximadamente 7.6 % en 2024. Según el ministro, el problema no es el nivel del gasto, sino la caída en la recaudación tributaria.

En este marco, el Gobierno está trabajando en estrategias para aumentar la recaudación, como mejorar la fiscalización y resolver expedientes pendientes en el Tribunal Fiscal.

Viaje de Dina Boluarte al Foro Económico Mundial en Davos, Suiza

En compañía del canciller y otros ministros, Dina Boluarte viajará a Suiza para participar en este foro, considerado uno de los eventos más importantes a nivel mundial para líderes políticos y empresariales. Ello, será una oportunidad para presentar proyectos estratégicos del país y atraer inversión. “La presencia de la presidenta abre puertas. Todos los grandes empresarios y líderes mundiales quieren hablar con la cabeza del país, por eso tiene que ir el presidente”, destacó Arista. Asimismo, adelantó que el discurso de la mandataria será “muy atinado y ponderado”, que se diferenciaría de su postura en años anteriores. Según el ministro, esta evolución responde a un mayor entendimiento de las necesidades económicas del país y la urgencia de impulsar sectores clave como la minería y la infraestructura. Proyección económica: retos y oportunidades para el 2025 José Arista también analizó las perspectivas económicas del país. Según sus estimaciones, el crecimiento económico para 2024 se situará entre 3.2 % y 3.3 %, un avance moderado tras ocho meses de contracción en sectores como la minería, la construcción y los servicios financieros. Para este 2025, se espera que sectores como la agricultura, la pesca y, nuevamente, la minería, sean motores clave de crecimiento. Proyectos como Tía María, en el sur, y otros en Cajamarca, como Michiquillay, La Granja y Galeno, tienen un gran potencial. En cuanto a la pesca, el ministro enfatizó la importancia de proteger las cinco millas náuticas para la pesca artesanal, destacando que permitir la incursión de embarcaciones industriales en estas áreas perjudicaría gravemente a las comunidades locales.

