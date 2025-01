Confiep califica de "arbitral" el incremento del sueldo mínimo: ¿Por qué?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Ante el aumento del sueldo mínimo, Alfonso Bustamante, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), se presentó en Economía Para Todos por RPP y dio a conocer que este tema fue "arbitral".

Según explicó, este tipo de medidas impacta de manera desproporcionada a las micro y pequeñas empresas, incentivando la informalidad.

"Se ha hecho un incremento en la Remuneración Mínima arbitral" porque "no están dadas las condiciones para un incremento, no era conveniente", dijo.

Además, explicó que "el formal versus el informal, tiene 15 sueldos al año. Esto está golpeando a los micro y pequeños empresarios. Hay que trabajar en la verdadera agenda laboral para mejorar las capacidades de los trabajadores y generar competitividad laboral. Yo no he visto un plan en el Ministerio de Trabajo, ni en el Consejo Nacional de Trabajo donde nos sentamos a discutir. No llegamos a un acuerdo".

Sueldo mínimo se incrementó a fines de diciembre

A partir del 1 de enero del 2025, la Remuneración Mínima Vital (RMV) será de S/ 1,130; así lo anunció la presidenta Dina Boluarte.

“No podemos permitir que el Perú crezca a tasas altas y que ese crecimiento no se perciba en el bolsillo de los trabajadores. El progreso debe ser inclusivo y llegar a todos los hogares”, sostuvo tras suscribir el decreto supremo junto con el ministro de Trabajo, Daniel Maurate.

La jefa de Estado explicó que, al no haberse alcanzado un consenso en el Consejo Nacional de Trabajo, el Ejecutivo tomó la responsabilidad de analizar el monto del incremento del sueldo mínimo.

“Luego de ese análisis técnico profesional, hoy anuncio que a partir del 1 de enero del 2025 la remuneración mínima vital se incrementará en S/ 105, alcanzando un monto de S/ 1,130”, expresó.