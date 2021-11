Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva. | Fuente: Andina

La economía peruana presenta varios riesgos, por factores internos y externos, en los próximos cuatro años, según comentó Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva (BCR).

"El escenario que vislumbro para los próximos 3 a 4 años va a ser [que] vamos a estar golpeados de incertidumbre interna", dijo durante su presentación en un evento realizado por la Universidad del Pacífico.

Velarde señaló que el país también podría verse afectado severamente por el precio de ‘commodities’ ante la ralentización de la economía de China.

“Hay varios riesgos como el interno, el cual es muy fuerte y no se puede descartar. Es posible que China tenga una ralentización severa en su crecimiento, pues sus elementos que le han permitido crecer se están agotando. No tengamos tanta confianza de que esto no se produzca”, señaló.

Otro factores internacional es el próximo ajuste de política monetaria que haría la Reserva Federal de Estados Unidos. Para el economista, hay un equilibrio “fino” que tiene que hacer la Fed y los impactos que puede tener en el resto del mundo, van a ser sumamente dramáticos.

“La Fed tiene que asegurarse (al mover su tasa de interés) que no se afecte la actividad económica y la estabilidad financiera. Esto puede ser muy complicado”, indicó.

Por otro lado, destacó que el BCR ha realizado fuertes intervenciones en el mercado cambiario ante el contexto de incertidumbre y desconfianza de los agentes económicos.

“Hasta ahora, han salido capitales por US$15,000 millones en lo que va del año, mayormente en el segundo trimestre. Hemos vendido más de US$10,000 millones en el mercado spot y casi US$5,000 millones en derivados”, agregó.

Pese a esto, Velarde aseguró que hay reservas internacionales suficientes e incluso más altas que las registradas antes de la pandemia.