La nueva modalidad de teletrabajo, que puede ser parcial o total, no implica ninguna reducción en los beneficios laborales. | Fuente: Andina

La ley del teletrabajo comenzará a aplicarse plenamente en los próximos días tras cumplirse el plazo para que las empresas se adecuen al reglamento de la norma, ¿cómo impactará esto en los trabajadores?

Esta regulación, que tuvo un plazo de 60 días para su implementación, establece las condiciones para aquellos trabajadores que laboren de manera remota. El laboralista y docente de derecho de la UPC, Christopher Castillo, explica cuáles son las obligaciones que tendrán las empresas con sus empleados.

"Ahora las empresas tienen que otorgar al teletrabajador equipos o compensaciones económicas, un servicio de internet o compensación económica y tienen que cubrir el servicio de electricidad domiciliario y además tienen derecho a la desconexión por lo menos durante 12 horas, es decir, no contestar el teléfono”, explicó.

Asimismo, recordó que las empresas también deben capacitar a los teletrabajadores sobre los usos de aplicativos digitales o en temas de seguridad y salud en el trabajo o en hostigamiento sexual.

Esta modalidad de trabajo, que puede ser parcial o total, no implica ninguna reducción en los beneficios laborales y debe estar establecida en un contrato por escrito.

Incluso se indica que en este contrato la empresa puede pactar con el empleado que este asuma los costos o que estos sean divididos, pero se advierte que aún algunas preocupaciones por parte de los empleadores.

"A nivel de costos, hay preocupaciones importantes en los empleadores, como la de garantizar, mediante sistemas y herramientas tecnológicas, la seguridad de la información a la que tienen acceso los teletrabajadores; o, incluso, en aquellas empresas donde se ha implementado un sistema híbrido, la implementación de medidas de seguridad, no solo en el lugar de trabajo presencial, sino también en el lugar donde se teletrabajará. Estas preocupaciones, entre otras, han llevado a que muchas empresas, entre ellas, micro o pequeñas empresas, retornen a la presencialidad al 100%", comentó Pierre Mendoza, laboralista y socio de HR Legal.

Pero ¿y si no se llega a un acuerdo? El laboralista señala que ya no se podrá aplicar la modalidad de "trabajo remoto", que no requería de un acuerdo previo y se extendió desde el 2020 con la pandemia de la COVID-19.

"En la medida que ya no se pueda aplicar el trabajo remoto y en la medida que el trabajador y el empleador no tengan un acuerdo sobre las formas en las que se va a desplegar el teletrabajo, el trabajador tendría la obligación de acudir al centro de trabajo de forma presencial", precisó.

Multas

Si los negocios no cumplen con lo establecido en el reglamento, podrían ser sancionados, pero estas multas dependerán de si se trata de una pequeña, mediana o gran empresa y de cuántos trabajadores se vean afectados.

El laboralista Erick Valderrama señala que en casos de infracciones leves la multa puede ser de hasta 76 mil 800 soles, ¿de cuánto son las multas por incumplimientos graves?

"Si nos encontramos en un escenario de una infracción grave, que puede ser el no cumplir con las obligaciones relacionadas a seguridad y salud en el trabajo, acceso a internet, ese tipo de infracciones van, en una empresa que no es mype, de 7 mil 772 soles a 129 mil soles”, explicó.

Valderrama agrega que, cuando hablamos de las infracciones muy graves, como no respetar la desconexión y privacidad del teletrabajador, las multas van de 13,018 a 260 mil soles cuando se trata de empresas no mypes.

Cabe recordar que a partir del 28 de abril iniciará la fiscalización a las empresas para verificar que cumplan con sus obligaciones del teletrabajo, modalidad que también puede ser solicitada por los trabajadores.

Además, tengan en cuenta que las empresas también pueden negar la solicitud de teletrabajo de sus empleados justificando la necesidad de personal para cubrir la atención al público, actividades logísticas que deben hacerse de manera presencial, entre otros factores.