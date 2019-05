El equipo de Klopp se llevó todos los aplausos y ha quedado a un paso de alzar la Orejona. | Fuente: EFE | Fotógrafo: NEIL HALL

Messi no pudo lograrlo.

Y es que el Liverpool pasó a la final remontando un marcador de tres goles en contra en el Camp Nou. Los once dirigidos por Jurgen Klopp lograron vencer cuatro ocasiones a Ter Stegen y cantaron frente a su hinchada el famoso "You'll never walk alone" rumbo al Wanda Metropolitano.

Casi nadie esperaba este resultado, incluso las casas de apuestas, que pagaban al menos 50 veces el resultado en Anfield.

Así, si apostabas S/100 a la victoria por 4 a 0 del Liverpol sobre el Barcelona, ganabas entre S/5,000 y s/5,400, según Inkabet, Betsson, Sportimba y Bet365.



Para las casas de apuestas este resultado por parte del Liverpool tenia pocas posibilidades de suceder. | Fuente: Casas de apuestas/Mismarcadores.com

El favorito

De acuerdo con la casa de apuestas Betsson, hoy 07 de mayo el Liverpool es el favorito para llevarse la 'orejona' este 2019. La cuota que paga por este resultado es de 1.45 veces la apuesta, mientras que por una victoria del Ajax pagan 3.75 veces y por que el Tottenham sea campeón, 10 veces.