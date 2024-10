Zonas Económicas Especiales Privadas: ¿De qué manera impulsa la inversión privada?

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La creación de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) es un tema que se está pendiente a debatirse en el Congreso. Pese a que es una medida cuestionada; sin embargo, para la exvicepresidenta Mercedes Aráoz, sería una gran oportunidad para el país.

¿Cuál es la importancia de crear una ZEEP?

Aráoz se presentó en Ampliación de Noticias por RPP e informó qué es una ZEEP y cuál es su importancia al momento de atraer inversiones al país.

"Una ZEEP es un espacio geográfico designado por el estado para tener la posibilidad de generar inversiones que beneficien al país. Inversión privada que tendría beneficios aduaneros, capacidad para meter y sacar productos, darle valor agregado y generar algún elemento adicional que le dé posibilidad de desarrollo y se les da un descuento tributario", indicó.

Mercedes Aráoz informó que, al iniciar, este descuento tributario es, inicialmente, "0 en impuesto a la renta para que coloquen inversiones grandes de alta tecnología que permitan desarrollar la región de una manera diferente a lo que hemos estado haciendo".

La exvicepresidenta considera que "no hay forma de que se perjudique, es una inversión que no existe. La nueva inversión tendría este beneficio para incentivar que llegue, genere empleo y el impuesto a la renta de esa inversión es 0, pero genera encadenamiento, jalar producciones domésticas y genera ganancias a los proveedores de esa cadena. Se orienta a la exportación, pero no está condicionado a ser para eso, sino que puede ser recomprado internamente con condiciones que se tiene que dar para el internamiento del país de esos productos y sería beneficioso también".

¿Cómo funcionan las ZEEP a nivel internacional?

Mercedes Aráoz señala que, cuando otros países han incorporado ZEEP, se obtuvieron buenos resultados, pero hay otros países con casos más exitosos.

"En general, uno va a encontrar buenos resultados. En América Latina, Costa Rica, República Dominicana, Colombia, son las más desarrolladas, que tuvieron un buen impacto. En Asia Pacífico son los que hacen más estas zonas", comentó.

Asimismo, señaló que estas ZEEP "no están sancionadas por las Reglas de la Organización Mundial del Comercio porque están orientadas al desarrollo territorial".

Sin embargo, en el Perú, hubo leyes muy diversas para 11 ZEEP, "de las cuales solo funcionan 4 con una reglamentación tan estricta que no ha permitido el desarrollo de cosas nuevas e innovadoras".

"Nuestra visión muy recaudadora nos ha impedido ver la posibilidad del desarrollo de estas zonas con otra mirada más grande. Hay posibilidades de hacerlo bien, pensando que nos estamos convirtiendo en un hub logístico y portuario de alto nivel que podrían impulsar el desarrollo de nuestras regiones".

Finalmente, la exvicepresidenta considera que "tenemos que pensar en inversiones de alta tecnología y grandes, no muy pequeñas porque no es el objetivo, orientadas al mercado doméstico de comercialización de bienes".