De 150 mil personas que reciben normalmente, el sábado pasado la asistencia bajó a unos 70 mil. | Fuente: Andina

A pesar de las esperanzas que las pequeñas empresas de Mesa Redonda tenían en la campaña navideña, las ventas no son las esperadas debido a las recientes protestas y bloqueos de carretera.

El vicepresidente de la Cámara de Comercio de Mesa Redonda, Román Nazario, señala que las ventas de este centro de comercio cayeron entre 40% y 50% en estos últimos días.

"Estamos con 40% a 50% menos de ventas desde el primero de diciembre. La asistencia a Mesa Redonda ha bajado al 50% y proporcionalmente ha bajado el nivel de las ventas. Nosotros esperábamos terminar casi niveles prepandemia el año, pero va a ser imposible", comentó a RPP.

El representante de Mesa Redonda indica que ven un impacto en sus ventas de Navidad desde inicios de diciembre debido a que ya se habían enfrentado a otra paralización hace poco, con el paro de transportistas.

"La primera semana de diciembre, cuando hubo este paro de transportistas de carga, el puerto ha estado paralizado cuatro días entonces la carga de importación no se podía sacar, cuando se sacó comenzó la situación de inestabilidad política", explicó.

Ante esta situación, en Mesa Redonda se estima un pérdida diaria de entre 9 y 10 millones de dólares. Para las dos primeras semanas del mes se calcula que ya se han perdido 180 millones de dólares y se espera que la cifra sea mayor para el cierre del año.

"Hemos tenido un paro de transportistas previo a esta situación de inestabilidad. Entonces se están sumando estas dos cosas y estimamos que será 40% (la caída en las ventas), 350 millones de dólares de pérdidas", precisa.

Los comerciantes no solo se ven perjudicados con la venta final en Mesa Redonda, sino que también en su envío a las tiendas de provincias.

"Nosotros somos distribuidores naturales de productos a todo el Perú. (Con el bloqueo de carreteras) nuestros clientes no pueden venir, no podemos ni siquiera despachar la mercadería porque el transporte de carga no sale de Lima", sostiene.

Nazario recuerda que los mercados satélites de provincias representan aproximadamente entre el 50% a 60% de las ventas que realizan los comerciantes de Mesa Redonda.

El representante de Mesa Redonda señala que con esta crisis se estima que se van a dejar de generar alrededor 16 mil puestos de trabajo.

"Mesa Redonda tiene estables 70 mil trabajadores, por campaña se calcula que en 26 mil se incrementa, pero solo por campaña en noviembre y diciembre. Ahora, a parte de no renovar a la gente que ha venido por campaña navideña, va a haber un descenso de por lo menos 16 mil puestos de trabajo, un 20% calculamos", explicó.

Además, comentó que con el Estado de Emergencia se están viendo afectados de alguna manera los comercios debido a que, para evitar el ingreso de manifestantes, se están cerrando varias cuadras, lo que impide a varios negocios abrir y operar normalmente.