Panaderos gastan hasta $ 3,000 para protegerse de la inseguridad

La criminalidad avanza en el país. Diferentes gremios se reunirán con el Ministerio del Interior para hacerle llegar sus propuestas para luchar contra la inseguridad ciudadana; ya que día a día siguen siendo amenazados y no han percibido cambios con los estados de emergencia dictados en diferentes partes del país.

Panaderos invierten hasta $ 3,000 en seguridad

Pío Pantoja, presidente de la Asociación Peruana de Empresarios de la Panadería y Pastelería (Aspan), conversó con RPP sobre el gasto que realizan los integrantes del gremio en proteger su seguridad, a sus trabajadores y a sus clientes.

"El primer gasto para la vigilancia es de $ 3,000 aproximadamente. Consta en cámaras de seguridad, la instalación, el internet, el pago a vigilantes, uniforme, botas, casco. Después hay otro gasto en el mantenimiento, la luz, la persona que vigila las cámaras porque nos quita tiempo a nosotros hacerlo", sostiene.

En el 2024, alrededor de 4,000 panaderos fueron extorsionados. "Hace 5 o 6 años, no se conocía eso. No teníamos cámaras ni personal de seguridad porque no era necesario. Confiábamos en la Policía, en el sistema judicial", sostiene.

A nivel nacional, los panaderos sufren amenazas diarias y les piden el pago de S/ 500 a S/ 1,5000 semanal. Las regiones en las que hay más amenazas a este sector son Lima, Trujillo y Piura.

A bodegueros les piden hasta S/ 30,000

En conversación con RPP, Andrés Choy, presidente de la Asociación de Bodegueros del Perú, refirió que algunos negocios están incorporando más cámaras de seguridad e incluso, han contratado personal de vigilancia que se ubique cerca a las bodegas para evitar ser víctimas de extorsión, lo cual representa un gasto extra mensualmente.

"La vigilancia privada es un costo que puede variar dependiendo del tipo, pero lo que la mayoría está haciendo es eh doblarse ante la inseguridad pagándole los cupos a los delincuentes para que no les hagan daño", sostiene.

Choy relata que los extorsionadores han llegado a cobrarles hasta 30,000, una cifra que "ni vendiendo toda la bodega vamos a poder cubrir".

Hasta el mes de junio del 2024, eran un total de 9,000 bodegas extorsionadas. Todavía no hay una cifra de cierre del año, pero el líder gremial informa que hay un incremento.

Lima lidera la lista de regiones en las que los bodegueros son golpeados por la criminalidad. Le sigue Trujillo, Piura, Huancayo, Arequipa e Ica.

Gremios se reunirán con el Mininter

En las reuniones anteriores, Roberto De La Tore, el presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), exhortó al Congreso de la República a legislar de manera objetiva, priorizando la seguridad ciudadana como pilar fundamental para garantizar la libertad y el desarrollo de nuestra sociedad.

“No es posible que, en lugar de invertir en sus negocios para generar más puestos de trabajo, las empresas deban destinar recursos a servicios de seguridad privada, que pueden representar hasta el 10 % de sus ingresos, o lo peor es destinar recursos para el pago de cupos”, dijo.

Anteriormente, los gremios se han reunido en el Ministerio del Interior para coordinar las medidas que se aplicarán; sin embargo, el titular de la cartera, Juan José Santiváñez, no estuvo presente. Esperan que este 20 de febrero, si pueda atenderlos.

“La ausencia del ministro del Interior nos genera una grave preocupación sobre su compromiso para dar soluciones a las mipymes que son víctimas diarias de la delincuencia y del crimen organizado”, cuestionó el líder empresarial.