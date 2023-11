Economía Minem estima que las inversiones mineras superarían los 7 100 millones de dólares al finalizar el 2023

Las inversiones mineras aprobadas en el Perú hasta el cierre del 2023 superarían los 7 100 millones de dólares, anunció este miércoles el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich.

En declaraciones al programa Ampliación de Noticias, el miembro del Poder Ejecutivo indicó que, de acuerdo con cifras de la Dirección General de Minería (DGM), hasta octubre de este año los proyectos de inversión aprobados en las empresas mineras suman más de US$ 4 324 millones, esencialmente en el plan de minado, concesiones de beneficios y en labores de exploración de nuevos yacimientos.

Entre las inversiones aprobadas figuran los proyectos mineros: Chinalco (US$ 812 millones), Las Bambas (US$ 254 millones), Constancia (US$ 171 millones), Concentradora de Botiflaca (US$ 100 millones) y Marcobre (US$ 194 millones).

Así como Constancia (US$ 796 millones), Cerro Corona (US$ 210 millones) y tres proyectos de Antapaccay Expansión Tintaya, cada uno de 564, 315 y 225 millones de dólares, detalló el titular del Minem.

A finales de año, complementó Vera Gargurevich, se esperan inversiones mineras adicionales por más de US$ 1 500 millones. Y es que próximamente se aprobarán los proyectos como Inmaculada, La Zanja, Poderosa, entre otros que generarán inversiones por más de US$ 2 800 millones; por lo que la cifra al cierre superaría los US$ 7 100 millones.

“Es un muy significativo y positivo avance para el país, porque teníamos la industria minera paralizada por los bloqueos”, dijo el ministro, tras recordar el cierre de carreteras durante las protestas contra el Gobierno de Dina Boluarte, que se registraron desde diciembre del 2022 hasta enero del 2023.

¿Cuál es el avance de la exploración petrolera en La Libertad?

En otro momento, el ministro Oscar Vera se refirió a las exploraciones petrolíferas que realiza la compañía Anadarko – filial de la multinacional Occidental Petroleum Corporation (OXY) – en altamar, frente a las costas de La Libertad y Lambayeque.

Vera detalló que la petrolera inició la etapa de exploración 3D para mapear el subsuelo de los lotes Z-61, Z-62 y Z-63; y que los resultados, que podrían confirmar la existencia de los yacimientos de crudos, se conocerán en al menos 60 días.

“Dentro de muy pronto tendremos noticias”, apuntó.

El Minem estimó que la producción proyectada de petróleo es de 200 000 barriles diarios, cuando inicie la producción tras la construcción de pozos en los referidos lotes.

Cabe precisar que el Lote Z-61 está ubicado en el zócalo continental frente a las costas de las provincias de Chiclayo (Lambayeque), así como Chepén, Pacasmayo y Ascope (La Libertad).

Mientras que el Lote Z-62 se encuentra frente a las costas de las provincias de Ascope y Trujillo (Libertad); y el Lote Z-63 está situado frente a las costas de las provincias de Trujillo y Virú (La Libertad).