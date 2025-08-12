Quinta mesa técnica para la formalización minera se realizó, pero sin la Confemin: estos son los siguientes pasos

Gobierno anunció avances y adelantó que en la última reunión se definirá la propuesta de una nueva Ley MAPE, que regirá la actividad por las próximas tres décadas.

Se realizó la quinta sesión de la mesa técnica dedicada a la formalización de la minería artesanal e informal en Perú. Un punto relevante es la no participación de la Confederación Nacional de Mineros Artesanales y Pequeña Minería del Perú (Confemin).

La ausencia de Confemín se debió a que, una semana antes, su presidente, Máximo Franco Becker, había anunciado su retiro de la mesa técnica al no llegar a acuerdos previos que venían sosteniendo desde hace meses.

La sesión, que se extendió por más de tres horas, contó con la participación del Ministro de Energía y Minas, Jorge Montero, y fue presidida por el Presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana.

A pesar de la ausencia de Confemín, la mesa técnica contó por primera vez con la participación de cinco gremios de la pequeña minería y minería artesanal, incluyendo uno que representa a la minería formal actual. Estos gremios aportaron de manera "sustancial" y "añadiendo valor a la discusión", mostrando interés en impulsar una ley funcional para el sector en lugar de prolongar el proceso.

Entre los temas principales tratados y los avances logrados en esta sesión, el premier Eduardo Arana mencionó:

Avances en el proceso de formalización minera .

. Propuesta laboral para los pequeños trabajadores de la minería artesanal .

. El proyecto de una nueva ley para la pequeña minería y minería artesanal, la cual se espera que sea aprobada por el Congreso lo antes posible y que regirá la actividad por los próximos 25 a 30 años.

Próximos pasos

Hoy se realizará submesa técnica se realizará, y durante esta semana se anunciará la última mesa técnica.

Se espera que Confemín sí participe en esta última mesa, ya que, según el Poder Ejecutivo, la normativa resultante se enviará al Congreso de la República para replantear la Ley MAPE, atendiendo a la solicitud de los mineros artesanales.